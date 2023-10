Attimi di tensione in Francia in mattinata. A Parigi una donna, completamente vestita con il velo integrale, ha gridato ‘Allah Akbar’ e facendo minacce. La polizia ha aperto il fuoco colpendola, alla stazione Bibliothèque François-Mitterrand della capitale.

Le condizioni della donna

La donna a cui la polizia ha sparato è stata portata in ospedale, dopo essere stata ferita all’addome. È in prognosi riservata. Come riporta Bfmtv, la donna era stata segnalata da diverse persone presenti all’interno della stazione parigina. Avrebbe minacciato di morte gli altri passeggeri sui treni.

L’intervento della polizia

A quel punto si è reso necessario l’intervento delle forze di sicurezza. La polizia ha isolato la donna dentro la stazione di Parigi già evacuata e chiusa al pubblico. Dopo che non ha obbedito alle richieste fatte dagli agenti, la donna ha minacciato di farsi esplodere. Le forze dell’ordine le hanno sparato, temendo per la propria sicurezza. La procura ha riferito che solo un agente ha sparato “una sola volta”.

Dai primi accertamenti, la donna non avrebbe avuto alcun esplosivo addosso. Sono state aperte due inchieste, una affidata alla polizia per apologia di terrorismo e minacce di morte contro un pubblico ufficiale. L’altra per uso di arma da fuoco, su cui dovranno indagare gli ispettori della vigilanza interna della polizia.

Gli ultimi attentati

Già nelle scorse settimane, la Francia era stata colpita da allarmi di terrorismo, con la chiusura di diversi musei e aeroporti. E ad Arras, un professore era stato ucciso accoltellato da un giovane radicalizzato. Un evento di poco precedente all’attentato compiuto in Belgio, a Bruxelles, dove sono morti due turisti svedesi colpiti da un uomo al grido di ‘Allah Akbar’.

