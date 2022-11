Se si dovesse votare oggi Fratelli d’Italia sarebbe ancora più forte, il Partito Democratico pareggerebbe i propri consensi con il Movimento 5 Stelle, in crescita il Terzo Polo di Azione e Italia Viva. Almeno questa è la fotografia dell’ultimo sondaggio di Swg realizzato per il telegiornale di La7. A oltre un mese dalle elezioni politiche dello scorso 25 settembre i rapporti di forza restano grossomodo invariati.

Le variazioni si riferiscono alle stime misurate il 24 ottobre. E in una settimana il partito di Giorgia Meloni è in crescita dello 0,8% e si attesta al 29,1%. Bilancio ancora una volta in profondo rosso per il Partito Democratico che si fa raggiungere dal Movimento 5 Stelle. Entrambi in perdita, le formazioni ex alleate del governo giallorosso: i dem dello 0,7%, i grillini dello 0,1%. Si attestano al 16,3%.

Continua a recuperare consensi il Terzo Polo, formato da Azione e Italia Viva, che guadagnano lo 0,2% e si piazzano all’8,6%. Scivola anche la Lega, e non di poco: con lo 0,7% in meno si attesta al 7,9%. Forza Italia, nonostante le discussioni e le tensioni interne al centrodestra delle ultime settimane, sale dello 0,3% e si attesta al 6,5%.

Stabili invece Verdi e Sinistra, al’4,1%. +Europa perde lo 0,1% e si attesta al 3% come Italexit con Paragone al 2,5%. Unione Popolare guadagna lo 0,2% e si piazza all’1,4%. Altre liste mettono insieme il 4,3%. Ancora altissimo il dato degli elettori che non si esprimono: al 32%. L’indagine è stata pubblicata a poche ore dalle prime mosse del nuovo governo su sicurezza, pandemia da covid-19 e giustizia.

Il sondaggio è stato realizzato da SWG S.p.a. per conto di La7 S.p.a. Un’indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4582 non rispondenti) tra il 26 e il 31 ottobre 2022. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano