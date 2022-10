Non può che riportare Fratelli d’Italia ancora in crescita, il Partito Democratico ormai staccato di oltre dieci punti percentuali, Forza Italia in calo e un Terzo Polo che rosicchia consensi. La Supermedia Agi/Youtrend sulle intenzioni di voto, la prima sulla legislatura appena partita, mostra le variazioni sul dato di due settimane, a poco più di un mese dalle elezioni politiche dello scorso 25 settembre.

Le forze in campo sono grossomodo inalterate. La coalizione di centrodestra che ha formato il governo, appena passato dalla fiducia delle Camere del Parlamento, resta salda e addirittura in crescita mentre il centrosinistra continua a scivolare. La Supermedia rileva le variazioni delle intenzioni di voto rispetto all’ultima Supermedia di due settimane fa, risalente al 13 ottobre 2022.

E quindi Fratelli d’Italia della leader Giorgia Meloni resta in vetta al 27,7%, perfino in crescita di un punto percentuale. Staccato di oltre dieci punti il Pd, al 17,6%, in perdita dello 0,4%. Il Movimento 5 Stelle perde appena lo 0,1% e resta stabile al 16,6%. La Lega sale dello 0,4% fino all’8,5%. Il Terzo Polo è all’8,2%, in crescita dello 0,3%. Forza Italia – dopo le settimane convulse tra le tensioni al Senato all’elezione di Ignazio La Russa, gli appunti di Berlusconi su Meloni e gli audio rubati del Cavaliere sulla guerra in Ucraina – scende dello 0,6% e si ferma al 7,2%.

Verdi e Sinistra Italia perdono lo 0,1% e si fermano al 3,8%, +Europa lo 0,3% ed è al 2,8%, Italexit lo 0,1% e si ferma allo 2,2%, Noi Moderati è stabile all’uno per cento. Per quanto riguarda le coalizioni il Centrodestra è al 44,4 (+0,7), Centrosinistra 24,6 (-0,8), M5s 16,6 (-0,1) Terzo Polo all’8,2 (+0,3) Italexit 2,2 (-0,1), Altri 4,0 (-0,1).

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 13 al 26 ottobre, è stata effettuata il giorno 27 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 18 ottobre), Euromedia (18 ottobre), Noto (13 ottobre), SWG (10 e 17 ottobre) e Tecné (22 ottobre).

Redazione