È ancora saldamente in vetta Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, sempre più distaccato dal Partito Democratico e nettamente avanti alle altre forze della coalizione di centrodestra. A quasi un mese dal voto che ha sancito una vittoria netta alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre il sondaggio Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto fotografa una situazione a grandi linee inalterata.

La premier in pectore Giorgia Meloni si avvicina alle consultazioni che dovrebbero partire venerdì 21 ottobre forte del suo 27,4%. In leggera perdita di uno 0,1% rispetto alla rilevazione del dieci ottobre scorso ma con un margine di oltre dieci punti sui dem di Enrico Letta, che ha annunciato il Congresso del partito, che ha perso mezzo punto percentuale e si attesta al 17%.

La terza forza resta il Movimento 5 Stelle che cede tuttavia lo 0,3% e che vale il 16,7%. In pratica i grillini hanno quasi agganciato gli ex alleati nel governo giallorosso. La Lega guadagna lo 0,2% e arriva all’8,5%, seguita da Azione-Italia Viva che insieme valgono l’8,1% (+0,1%). Forza Italia sembra non sentire le ripercussioni delle tensioni per le elezioni dei Presidenti delle Camere e per lo scontro aperto Meloni-Berlusconi rientrato dopo il vertice di ieri: gli Azzurri crescono dello 0,1% e raggiungono il 7,5%. Più dietro Verdi e Sinistra (4,1%), +Europa (3,3%) e Italexit (2,5%).

L’indagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4542 non rispondenti) tra il 12 e il 17 ottobre 2022. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipolitocoelettorali.it.

Redazione