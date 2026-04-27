Sta prendendo sempre più piede nelle nostre pasticcerie un nuovo dolce, una pietanza che sembra un frutto ma non lo è. Costa all’incirca 12 euro, ed è una sfera di cioccolato bianco riempita di mousse. Benvenuti nell’era della frutta realistica.

Cos’è la frutta realistica

La nuova frutta realistica non è altro che una monoporzione che inganna la vista: riproduce infatti le fattezze di un frutto vero, celando però al suo interno un ripieno di mousse, inserti gelificati e basi di biscotto. La lavorazione, prende il nome di trompe-l’oeil, dalla tecnica pittorica che “inganna l’occhio“. Il guscio esterno è un blend di cioccolato bianco fuso e burro di cacao, calibrato per fluidificare la massa e ottenere un film lipidico sottilissimo. Il pezzo viene poi riscaldato, da congelato, con pigmenti liposolubili. Questa operazione va a creare l’effetto buccia e, soprattutto, genera quel suono di “crack” da shock termico che, sui social, fa spopolare di like da parte dell’utente medio. Ed è proprio quel suono a rendere così amato il prodotto: un artefatto, dunque, progettato prima per la fonica dei video ASMR, poi per il palato.

Le origini

La nascita della frutta realistica moderna parte da un sasso. Nel 2014, infatti, il pasticciere francese Cédric Grolet iniziò a sperimentare il trompe-l’oeil partendo da un ciottolo, studiando come poterne replicare il cioccolato. E così passò dalla pietra rapidamente verso la frutta: la nocciola, il limone, la mela. Nei primi tempi, ogni monoporzione veniva scolpita a mano, senza stampi prefabbricati. Poi, grazie ad Instagram, tra il 2016 e il 2018 i video di Grolet che asporta la calotta ai suoi frutti diventano virali, e il 20 marzo 2018 viene inaugurata la Patisserie du Meurice. A giugno dello stesso anno, guadagnerà il titolo di Miglior Pasticcere del Mondo.

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Riccardo Tombolini