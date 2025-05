Un’altra fumata nera. Le prime due votazioni della giornata non portano ancora a nessun nome e la sede Vaticana resta vacante. Dopo lo spoglio di ieri sera, arrivato con quasi due ore di ritardo rispetto alle attese, la fiducia dei tanti fedeli in piazza non è stata ripagata neppure questa mattina, quando dal comignolo non è uscito il fumo bianco atteso alle 10:30 per la prima votazione (era infatti previsto un segnale solo in caso di esito positivo), mentre nella seconda – di pochi minuti fa – il famoso reagente nero ha comunicato l’esito negativo dell’altro voto della mattinata. Per l’elezione del Papa occorreranno almeno i 2/3 dei voti, ovvero 89, essendo il numero dei cardinali elettori di 133.

Qualche ora per discutere dell’esito del voto, poi i cardinali torneranno in Cappella Sistina oggi pomeriggio alle ore 17:30 per un nuovo scrutinio e nel caso in cui nessun cardinale dovesse ottenere i voti necessari, stasera alle ore 19. “Aspetteremo fino a stasera”, racconta una discreta folla di presenti a San Pietro, mentre c’è chi lascerà per qualche ora la piazza per farvi ritorno in serata.

