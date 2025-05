“Extra Omnes“. Alle 17.42 circa è stato pronunciato il “fuori tutti” da parte di monsignor Diego Ravelli, Maestro delle celebrazioni liturgiche, con il Conclave che ufficialmente ha avuto inizio dopo la chiusura della porta della Cappella Sistina avvenuta alle 17.46. Sono 133 i cardinali elettori riuniti per l’elezione del nuovo Capo della Chiesa, il 267esimo Papa. A poco più di due settimane dalla morte di Papa Francesco, nelle prossime verrà nominato il suo successore. La prima fumata è attesa in serata alle 19. Se non dovesse essere bianca con il celebre “habemus papam”, i cardinali si riuniranno quattro volte al giorno nella Cappella Sistina (qui tutti gli orari delle ‘fumate‘).

Vaticano blindato durante il Conclave: effettuata la “schermatura” della rete mobile e dati sull’intero Stato, per evitare che i cardinali elettori possano entrare in contatto con l’esterno e, quindi, per garantire che non ci siano influenze sul voto. Lo spegnimento dei ripetitori all’interno del Vaticano sta avendo però alcune ripercussioni anche nell’area di piazza San Pietro dove i telefonini cominciano ad avere difficoltà nell’utilizzo di app di messaggistica istantanea.

Piazza San Pietro gremita: occhi sul comignolo In attesa della prima fumata, piazza san Pietro ma anche via delle Conciliazione sono gremite di persone tra fedeli e turisti. Sono tutti in attesa, quasi in rigoroso silenzio, per la fumata dopo il primo voto del Conclave riunitosi per l'elezione del nuovo papa. Occhi puntati sul comignolo. L'esito è previsto tra le 19.30 e le 20.

Chiusa la Cappella Sistina Alle 17.46 il maestro delle cerimonie, monsignor Diego Ravelli, ha chiuso la porta della Cappella Sistina dando così ufficialmente il via al conclave per l'elezione del 267° Papa.

"Extra omnes" Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie monsignor Diego Ravelli ha intimato "Extra Omnes" (Fuori tutti) dando di fatto il via al Conclave. Coloro che non parteciperanno stanno lasciando la Cappella Sistina, poi le porte si chiuderanno. Nella Cappella Sistina oltre ai 133 cardinali, resteranno monsignor Ravelli, il cardinale Raniero Cantalemessa preposto per tenere la meditazione ai cardinali elettori sul gravissimo compito e sulla necessitò che nell'elezione del Romano Pontefice agiscano in tutto con retta intenzione, cercando di compiere solo la volontà di Dio e mirando unicamente al bene della Chiesa. Terminata la meditazione, il cardinale Cantalamessa e monsignor Ravelli escono dalla Cappella Sistina, vengono chiuse le porte e poste delle Guardie a tutti gli ingressi della cappella.

Parolin legge il giuramento di fedeltà e segretezza Prima di chiudersi in Conclave, i cardinali stanno giurando prima tutti insieme e poi singolarmente davanti a Dio di essere fedeli al loro compito in caso di elezione a Papa e giurano anche segretezza sui lavori dello stesso Conclave. A leggere il giuramento, a nome di tutti, è il cardinale Pietro Parolin che presiede il conclave. Poi procederà il giuramento singolo. Questa la formula pronunciata in latino: "E io -cardinale (nome, ndr) prometto, mi obbligo e giuro con la mano nel Vangelo".

Conclave, cardinale Puljic presente nonostante malattia Il cardinale bosniaco Vinko Puljic, arcivescovo emerito di Sarajevo, è presente nella Cappella Sistina. La sua partecipazione in presenza al Conclave era in dubbio perché il cardinale è malato. Inizialmente era previsto il voto direttamente da Casa Santa Marta, ma il cardinale Puljic, che compirà 80 anni il prossimo 8 settembre e cammina aiutandosi con un bastone, è arrivato nella Cappella Sistina e sarà l'unico assistito da un prelato che lo accompagna negli spostamenti.

Cardinali entrano nella Cappella Sistina I cardinali elettori stanno entrando nella cappella Sistina, a breve raggiungeranno le loro postazioni sulle quali è già pronta la dotazione per procedere alle votazioni. I tavoli ricoperti con drappi rossi e tovaglie marroni sono disposti lungo tutta la Sistina in quattro file, un po' sfalsate, due a destra e due a sinistra. Al termine si procederà al giuramento, che si concluderà con il tradizionale 'extra omnes' e la chiusura delle porte della Sistina.

La giornata dei cardinali: tutti gli orari durante il Conclave Le giornate saranno scandite da orari precisi: colazione tra le 6,30 e le 7,30, alle 7,45 si ripartirà per il Palazzo apostolico dove alle 8,15 verrà concelebrata la messa nella Cappella Paolina. L'ingresso nella Cappella Sistina si terrà alle 9,30, poi si tornerà a votare due volte, nella segretezza del conclave. Alle 12,30 il ritorno a Santa Marta, alle 13 il pranzo. Riposo fino alle 16 e poi il ritorno in Cappella Sistina per un'altra preghiera e altre due votazioni. In caso di esito negativo alle 19,15 la recita dei vespri, il trasferimento a Santa Marta e alle 20 la cena.

Gli "auguri doppi" del decano Re al cardinale Parolin In mattinata in occasione della Messa Pro Eligendo Romano Pontifice, il cardinale decano Giovanni Battista Re ha pronunciato una frase che non è sfuggita ai più attenti. "Auguri doppi", ha affermato mentre salutava Pietro Parolin. Con cui si è scambiato grandi abbracci e sorrisi, per alcuni andando ben oltre il semplice segno liturgico. Il segretario di Stato della Santa Sede, anche secondo le ultime indiscrezioni, è tra i favoriti per diventare il nuovo Santo Padre.