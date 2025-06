Il risveglio di Garlasco vede protagonista nuovi accertamenti. Nella villetta teatro del delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 in via Pascoli sono in corso in questi momenti le attività dei Ris, disposte nell’ambito dell’indagine su Andrea Sempio, unico indagato nel secondo filone di indagini dopo la condanna di Alberto Stasi a 16 anni di reclusione per l’omicidio dell’ex fidanzata.

Garlasco, si punta a ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue

Tutta l’abitazione verrà scansionata con scanner e droni. Secondo il TG1 l’obiettivo degli inquirenti è quello di riprodurre in 3D l’interno e l’esterno della casa, ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell’omicidio della 26enne. L’obiettivo della Procura di Pavia, come riferito dai documenti visionati dall’AGI, è “accertare le tracce e gli effetti materiali del reato” e, per questa ragione, occorrerà “procedere a ispezione” della villetta “effettuando misurazioni con l’utilizzo di apposita strumentazione tecnica”. Inoltre, verranno svolti “rilievi fotografici dei luoghi”.

Ris nella villetta dei Poggi: attività pianificata

L’attività dei Ris dei carabinieri nella villetta di Garlasco non sarebbe un sopralluogo a sorpresa, ma un’attività pianificata, tanto che il sopralluogo sarebbe stato notificato alla parti già da tempo. Sul posto è presente, in qualità di difensore, anche il legale di Andrea Sempio, Angela Taccia.

