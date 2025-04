“In Italia non c’è nessuna guerra in corso. Zelensky poteva vestirsi in maniera più consona ai funerali di Papa Francesco“. Parole di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, che con poche frasi riesce a scalare la classifica e a raggiungere la vetta nella speciale classifica dei commenti fuori luogo del giorno. La svista del senatore azzurro è quasi doppia: sia perché Zelensky, forse per la prima volta, non indossa la mimetica verde con cui siamo abituati a vederlo da oltre tre anni a questa parte, sia perché l’unico a ‘violare’ il dress code funebre e non indossare abiti neri, in segno di lutto, è stato il presidente americano Donald Trump che indossava un completo blu cobalto con camicia bianca e cravatta blu lucida.

Per la cronaca in occasione dei funerali di Papa Francesco, Zelensky ha indossato un abito di una casa di moda ucraina. Si tratta – così come spiega l’Andkronos – di TM Viktoranisimov. “Penso che sia un’ottima idea: iniziare ad allontanarsi dall’immagine consueta, ma non radicalmente, perché la guerra continua. In abito e camicia molto sobri ma eleganti, cuciti dal famoso stilista ucraino Viktor Anisimov, mio ​​amico e partecipante abituale della Settimana della Moda ucraina”, ha spiegato sui social Oleksandr Sokolovsky, presidente dell’Associazione panucraina dei datori di lavoro dell’industria leggera.

Zelensky e il precedente alla Casa Bianca

Zelensky anche nel celebre incontro alla Casa Bianca con Trump, e la lite in mondovisione, ha dovuto ‘parare’ domande inutili da parte della stampa filogovernativa americana: “Perché si rifiuta di indossare un completo? Lo possiede? Molti americani possono pensare che lei non rispetta questo Ufficio” chiese un giornalista. “Comprerò un abito elegante quando finirà la guerra” replicò Zelensky.

Trump rompe il dress code

Zelensky ha dunque rinunciato alla mimetica d’ordinanza, indossando una giacca nera con tasche frontali, una camicia nera abbottonata e pantaloni e scarponcini neri. Anche gli altri leader mondiali, seduti vicino nel settore riservato alle delegazioni straniere (presenti 10 monarchi regnanti e una cinquantina di Capi di Stato e di governo), hanno scelto abiti in ero in un contraltare cromatico al rosso dei cardinali: dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al il presidente argentino, Javier Milei, passando per il presidente francese Emmanuel Macron e per il re di Spagna Felipe. Piccola eccezione, oltre a Trump, rappresentata dal principe inglese William che indossava una giacca blu scura ma con cravatta nera.

Abiti neri anche per le donne, dalla premier Giorgia Meloni (con tailleur nero e capelli raccolti) alla regina Letizia Ortiz di Spagna, passando per Melania Trump e per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

