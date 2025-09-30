Sono almeno tre i motivi per cui lascia perplessi la scelta di tenere – domani, al Palazzo di Giustizia di Milano – il convegno organizzato da Magistratura Democratica intitolato “Gaza – L’umiliazione del diritto”. Il primo motivo di perplessità riguarda il titolo, con l’evidente taglio del convegno che esso preconizza e con il pregiudizio altrettanto evidente che lo ispira. Perché è ovvio che – negli intendimenti degli organizzatori – si tratterà del diritto umiliato non a Gaza, ma da Israele a Gaza. Si fatica a immaginare, infatti, che saranno oggetto di riflessione le rivendicazioni dei capi terroristi di Gaza di usare i civili “come attrezzi”, o il reclutamento dei bambini-soldato o – giammai! – le torture inflitte (a Gaza) agli ostaggi ebrei.

Il secondo motivo di perplessità riguarda la matrice organizzativa: che è giudiziaria. Magistrati che coltivino quei convincimenti non solo privatamente (ciò che ovviamente è legittimo fin tanto che non contamina il giudizio da rendere in nome del popolo italiano), ma in pubblico, in un convegno così sfrontatamente orientato, che garanzia di affidabilità e terzietà possono dare?

Il terzo motivo di perplessità è sollevato da una questione, per così dire, di stampo logistico-simbolico. E non è meno importante. Il tribunale è, o almeno dovrebbe essere, il tempio laico della legge uguale per tutti. Questo che va in scena domani non è un convegno scientifico e dottrinario: è un’occasione di indottrinamento. Perfettamente legittima ovunque: non lì.

Ci sarebbe un motivo supplementare di perplessità, ma riguarda profili diversi. Invitare a parlare a quel convegno una signora – Francesca Albanese – che ha paragonato la classe dirigente israeliana a quella del Terzo Reich, e Gaza a Auschwitz, e che più volte si è abbandonata alla propalazione di notizie inveritiere a proposito del “genocidio” argomentando che la Corte Internazionale di Giustizia l’avrebbe ritenuto “plausibile”, e che ha pubblicamente istigato i titolari di esercizi commerciali a distinguere tra gli israeliani e gli ebrei che lottano “contro l’apartheid” e quelli che invece ne sarebbero complici, ecco, tutto questo non riesce ancora a essere illecito. Ma suscita domande gravi su un atteggiamento degli organizzatori che definire noncurante è davvero poco.

Iuri Maria Prado