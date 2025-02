Trump ha postato un video fatto con l’intelligenza artificiale che mostra una Gaza rimessa a nuovo, con gente che fa il bagno, ballerina barbute che danzano, statuette inneggianti al presidente americano. Per usare una parola giusta si tratta di una minchiata, un gioco di cattivo gusto.

In tutta risposta, l’intera opposizione italiana, ma proprio tutta, da Conte a Fratoianni, a Schlein fino ad Azione, è insorta dicendo che la premier Meloni deve andare in Parlamento a rispondere di questo video. Ora uno potrebbe dire che ad una minchiata, l’opposizione italiana risponde con una duplice, triplice minchiata. In realtà è molto peggio perché questi signori dell’opposizione sono loro che dimostrano di essere degli orribili cinici, sono loro a sfruttare in maniera indecente e ignobile la tragedia di una guerra in corso.

Peraltro chiamando a rispondere di un video fatto da Trump la presidente Meloni che non c’entra niente. Allora stupido Trump a fare il video, poveri sciacalli questi signori che non sanno fare il loro mestiere e vanno in cerca di mezzucci per tornare in scena.

Claudio Velardi