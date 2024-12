Può il legame tra due gemelle trasformarsi in un caso di tentato omicidio? La storia tra Sunny e Jeena Han ha sconvolto 28 anni fa la città di Irvine, California, diventando uno dei casi crime più celebri nel più popoloso Stato degli Stati Uniti d’America.

La storia inizia in Corea del Sud, dove nascono il 4 aprile 1974. Fin da subito, la loro madre stabilisce una gerarchia tra le due sorelle: Sunny, nata per prima, è considerata la gemella maggiore, e Jeena deve portarle rispetto. Una dinamica che crea tensioni, con quest’ultima che si ribella al trattamento preferenziale riservato a Sunny.

L’infanzia difficile delle gemelle Han

Quando i genitori divorziano, le gemelle vengono separate per tre anni: Jeena vive con il padre, Sunny con la madre. Successivamente, a 11 anni, si trasferiscono con la madre negli Stati Uniti, a Orange County, California. Qui affrontano gravi difficoltà: la donna, impegnata a lavorare come cameriera, le lascia spesso sole, costringendole a crescere in fretta in una cultura nuova e ostile. A 14 anni, vengono affidate a degli zii, trovando finalmente stabilità e sostegno. Entrambe si distinguono a scuola per i loro eccellenti risultati, ma sviluppano una rivalità crescente, soprattutto a causa della pressione sociale e familiare che le paragona costantemente. Con il tempo, le differenze caratteriali diventano più marcate: Sunny è carismatica e socievole, mentre Jeena è introversa e isolata. Dopo il diploma, le loro vite prendono strade diverse: Sunny ottiene una borsa di studio per l’università, mentre Jeena si arruola nell’aeronautica. Tuttavia, Jeena non riesce a completare l’addestramento, sentendosi un fallimento rispetto ai successi accademici di Sunny. Ritornata in California, Jeena inizia a lavorare come cameriera in un casinò, ma si indebita e sviluppa una dipendenza dal gioco d’azzardo.

Le complicazioni tra Jeena e Sunny e la seconda convivenza

Le difficoltà di Jeena la portano a compiere reati come furti e frodi, rubando persino alla sua famiglia adottiva. Sunny, con una vita apparentemente di successo e ricca, nasconde un lato oscuro: viene arrestata per aver usato illegalmente la carta di credito di un’amica. Entrambe finiscono in libertà condizionale. Nonostante le tensioni, le gemelle si riuniscono dopo anni di separazione per vivere insieme, una scelta che però riaccende vecchie rivalità. La convivenza culmina in un violento litigio, durante il quale Sunny rompe il naso a Jeena. Quest’ultima, in cerca di vendetta, denuncia Sunny, portando a ulteriori complicazioni legali.

Jeena Han e il piano per uccidere Sunny

Nel 1996, Jeena decide di uccidere Sunny, convinta che la sorella sia la causa dei suoi fallimenti. Ingaggia due complici, Archie e John, per rapire Sunny nel suo appartamento a Irvine, California. Il 6 novembre, i due uomini fanno irruzione in casa, immobilizzano Sunny e la sua coinquilina Helen, e le chiudono nel bagno, ma Sunny riesce a chiamare il 911 prima che i complici interrompano la comunicazione. La polizia arriva in tempo per salvare le due donne, arrestando Archie sul posto. Jeena e John fuggono, ma vengono catturati poco dopo.

La gemella perdonata a processo

Durante il processo, Sunny, inizialmente determinata a difendere la sorella, mostra segni di grande stress emotivo, arrivando persino a tentare il suicidio. Nonostante i suoi sforzi per proteggerla, Jeena viene dichiarata colpevole, venendo poi rilasciata con libertà vigilata soltanto nel 2018. Sunny, devastata dagli eventi, si è ritrova a fare i conti con i traumi della loro storia condivisa, come testimonia il suo recente arresto per prostituzione. Ad oggi non si sa se le due gemelle siano ancora in contatto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco