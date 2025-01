Paura in Germania: ad Aschaffenburg, in Baviera, un attacco con coltello ha causato la morte di due persone, tra cui forse un bambino, e il ferimento grave di altre. L’aggressione si è verificata intorno alle 11.45 nel parco Schöntal, un’area verde di nove ettari situata nel cuore della città, che è stata in gran parte transennata dalle autorità.

La polizia ha arrestato un uomo, ritenuto il responsabile dell’aggressione. Non ci sono altri sospettati al momento. La presenza di pattuglie a piedi nel parco avrebbe facilitato un intervento rapido, portando all’arresto del sospetto. Durante il tentativo di fuga, l’uomo avrebbe cercato di attraversare i binari ferroviari, costringendo le autorità a interrompere temporaneamente la circolazione dei treni nella stazione sud della città. Le cause dell’attacco restano ancora sconosciute.

