Giancarlo Pittelli deve tornare in carcere. L’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, a processo nell’ambito dell’inchiesta Rinascita Scott con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, deve lasciare gli arresti domiciliari e tornare dentro una cella.

Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Catanzaro accogliendo l’appello presentato dalla locale Direzione distrettuale antimafia firmato da ben quattro pm, tra cui il capo della procura di Catanzaro Nicola Gratteri.

Una decisione, quella del Riesame, che però non è immediatamente esecutiva in attesa di una decisione nel merito anche della Corte di Cassazione.

La colpa di Pittelli? Quella di aver scritto una lettera al ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, trasgredendo così all’obbligo di non avere contatti con l’esterno tranne le persone con le quali abita.

Per l’avvocato potrebbe dunque ricominciare a breve un nuovo calvario: Pittelli negli ultimi due anni e mezzo è stato prima recluso carcere speciale di Badu ‘e Carros, in Sardegna, poi a casa, poi ancora in un istituto di massima sicurezza a Melfi, in Basilicata, fino a uno sciopero della fame estremo che lo ha infine rimandato a casa.

Il caso Pittelli alla Camera

Nei giorni scorsi alla Camera, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti in un intervento aveva denunciato che la DDA di Catanzaro nel presentare ricorso aveva allegato nel deposito degli atti al tribunale della Libertà “alcune interrogazioni parlamentari”.

“Interrogazioni che sono tutte dentro l’attività parlamentare e che sono figlie di quello che facciamo da una vita in quanto stabilito dalla Legge che prevede che i parlamentari possano fare le ispezioni in carcere per verificare le condizioni dei detenuti. L’articolo 68 della Costituzione difende la libertà dei parlamentari. Stiamo parlando di una persona non condannata. La domanda è: perché viene messa agli atti una precipua, specifica e anche dovuta attività di un parlamentare? Sono stati messi dentro anche articoli di giornale fatti da Il Riformista, uno dei pochi giornali che rispetto alla giustizia e alla magistratura ha una posizione di un certo tipo”, aveva spiegato in Aula Giachetti, evocando il dubbio che dietro il comportamento della DDA vi fosse “una forma di intimidazione” o “un tentativo di gettare ombra su un’attività parlamentare inserendola in un contesto come quello del processo a Pittelli”.

