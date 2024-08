È morto in vacanza, a Bali (Indonesia) dove è caduto da un dirupo a mentre stava scattando una foto in compagnia della fidanzata. Questa la tragica fine della vacanza di Giancarlo Zicari, 49 anni, di Pisa, ingegnere residente a Roma dove si era trasferito per lavorare presso l’azienda aeronautica Alenia. Stava visitando la cascate di Villa Gajah Mas, nel distretto di Baturiti, quando è precipitato per oltre 25 metri.

Il selfie con la cascata sullo sfondo e il cedimento della ringhiera

Il grave incidente risale a domenica, ore 10:45, la vittima e la sua fidanzata avevano lasciato l’Homm Saranam Hotel per una passeggiata verso la cascata di Vila Gajah Mas a Banjar Baturiti Kelod. Arrivati verso le 11:20, si sono trovati su una terrazza dotata di due sedie di legno e di una recinzione di ferro progettata per prevenire le cadute. L’uomo ha proposto di scattare un selfie con la cascata sullo sfondo, utilizzando la recinzione come appoggio ma purtroppo la di una ringhiera di protezione ha ceduto sotto il loro peso, provocando la caduta di entrambi dalla terrazza, un salto di circa 25 metri.

La fidanzata sopravvissuta ha cercato aiuto

A cavarsela è stata Ilaria, che ha ipreso conoscenza con lievi ferite e ha immediatamente cercato di risalire per cercare aiuto, assistita da una donna ucraina che alloggiava nella villa, mentre Zicari è stato trasportato poi d’urgenza al Baturiti Health Center di Tabanan ma per lui non c’è stato niente da fare. La famiglia del defunto ha scelto di non richiedere l’autopsia e ha accettato l’accaduto come un semplice incidente, e i familiari, che includono i genitori, un fratello e una sorella, dovranno ora organizzare il rimpatrio della salma dall’Indonesia.

