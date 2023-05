Manca pochissimo all’inizio del primo Grand Tour della stagione 2023 del ciclismo maschile su strada. Sabato 6 maggio, 176 corridori in rappresentanza di 22 squadre si ritroveranno a Fossacesia Marina, sulla costa adriatica abruzzese, per la Grande Partenza che darà il via al 106° Giro d’Italia.

La corsa di quest’anno lunga 3489,2 km, inizierà e terminerà in Italia, con una breve deviazione nel cantone svizzero del Vallese – in occasione della 13a e della 14a tappa. L’intera gara prevede un dislivello complessivo di 51.400 metri e per la prima volta dalla corsa del 2018, la 21a e ultima tappa del Giro sarà una passerella in pianura invece della cronometro individuale, format utilizzato per concludere la gara in cinque delle ultime sei edizioni.

Sabato 6 maggio: Prima tappa – Fossacesia Marina – Ortona, cronometro individuale pianeggiante di 19,6 km ** Domenica 7 maggio: 2ª tappa – Teramo-San Salvo, pianeggiante, 201 km * Lunedì 8 maggio: 3a tappa – Vasto – Melfi, media montagna, 216 km *** Martedì 9 maggio: Tappa 4 – Venosa a Lago Laceno, media montagna, 175 km *** Mercoledì 10 maggio: Tappa 5 – Atripalda – Salerno, collinare, 171 km ** Giovedì 11 maggio: 6a tappa – Napoli – Napoli, collinare, 162 km ** Venerdì 12 maggio: 7a tappa – Capua – Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore), alta montagna, 218 km **** Sabato 13 maggio: Tappa 8 – Da Terni a Fossombrone, media montagna, 207 km *** Domenica 14 maggio: 9a tappa – Savignano sul Rubicone – Cesena (Technogym Village), individuale pianeggiante, 35 km **** Lunedì 15 maggio: Giorno di riposo Martedì 16 maggio: 10ª tappa – Scandiano-Viareggio, collinare, 196 km ** Mercoledì 17 maggio: 11a tappa – Camaiore – Tortona, collinare, 219 km ** Giovedì 18 maggio: 12a tappa – Bra – Rivoli, media montagna, 179 km *** Venerdì 19 maggio: 13a tappa – Borgofranco d’Ivrea – Crans Montana (Svizzera), alta montagna, 207 km ***** Sabato 20 maggio: 14a tappa – Sierre (Svizzera) – Cassano Magnago, collinare, 193 km ** Domenica 21 maggio: 15a tappa – Seregno – Bergamo, alta montagna, 195 km **** Lunedì 22 maggio: Giorno di riposo Martedì 23 maggio: 16a tappa – Sabbio Chiese – Monte Bondone, alta montagna, 203 km ***** Mercoledì 24 maggio: 17a tappa – Pergine Valsugana – Caorle, pianeggiante, 195 km * Giovedì 25 maggio: 18a tappa – Oderzo – Val di Zoldo, media montagna, 161 km **** Venerdì 26 maggio: 19a tappa – Longarone – Tre Cime di Lavaredo (Rifugio Auronzo), alta montagna, 183 km ***** Sabato 27 maggio: 20a tappa – Tarvisio – Monte Lussari, cronometro individuale di montagna, 18,6 km ***** Domenica 28 maggio: 21a tappa – Roma-Roma, pianeggiante, 126 km *

Nella mischia di quest’anno ci sarà Tao Geoghegan Hart della INEOS Grenadiers, che ha conquistato la Maglia Rosa nel 2020 e sarà l’unico vincitore di un’edizione precedente a prendere parte al via. La Maglia Rosa dell’anno scorso Jai Hindley (Bora– hansgrohe) e l’eroe del 2021 Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – che è tornato in sella dopo aver subito un gravissimo incidente in allenamento – sono entrambi concentrati sul Tour de France.

Le squadre

Sono 22 le squadre partecipanti alla Corsa Rosa di quest’anno:

18 squadre UCI WorldTour

l’UCI ProTeam Israel-Premier Tech

tre wildcard italiane: EOLO-Kometa Cycling Team, Green Project-Bardiani CSF-Faizané e Team Corratec

AG2R Citroën (Francia) – Alex Baudin, Mikaël Cherel, Pablo Lapeira, Aurélien Paret-Peintre, Valentin Paret-Peintre, Nicolás Prodhomme, Andrea Vendrame, Lawrence Warbassé Alpecin Deceuninck (Belgio) – Kaden Groves, Stefano Oldani, Alexander Krieger, Nicola Conci, Senne Leysen, Kristian Sbaragli, Oscar Riesebeek, Ramon Sinkeldam Astana Qazaqstan (Kazakistan) – Mark Cavendish, Luis Leon Sanchez, Simone Velasco, Samuele Battistella, Christian Scaroni, Gianni Moscon, Vadim Pronskiy, Joe Dombrowski Bahrain Victorious (Bahrain) – Jack Haig, Damiano Caruso, Gino Mäder (forfait), Santiago Buitrago, Edoardo Zambanini, Jonathan Milan, Andrea Pasqualon, Jasha Sütterlin BORA – hansgrohe – TBC Cofidis (Francia) – Simone Consonni, Davide Cimolai, Thomas Champion, Alexandre Delettre, Jonathan Lastra, François Bidard, Rémy Rochas, Hugo Toumire Education EasyPost (Stati Uniti) – Hugh Carthy, Rigoberto Urán, Jonathan Caicedo, Alberto Bettiol, Alexander Cepeda, Magnus Cort, Stefan de Bod, Ben Healy Groupama-FDJ (Francia) – TBC Ineos Grenadiers (Gran Bretagna) – Thymen Arensman, Laurens De Plus, Filippo Ganna, Tao, Geoghegan Hart, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Ben Swift, Geraint Thomas Intermarché-Circus Wanty (Belgio) – Niccoló Bonifazio, Sven Erik Bystrøm, Laurens Huys, Arne Marit, Simone Petilli, Laurenz Rex, Lorenzo Rota, Rein Taaramäe Jumbo Visma (Paesi Bassi) – Primoz Roglic , Edoardo Affini, Koen Bouwman, Jos van Emden, Rohan Dennis, Michel Hessmann, Jan Tratnik, Sepp Kuss Movistar (Spagna) – Fernando Gaviria, Einer Rubio, Max Kanter, Albert Torres, José Joaquín Rojas, Óscar Rodríguez, Carlos Verona, Will Barta Soudal Quick Step (Belgio) – Remco Evenepoel, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Jan Hirt, Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke Arkéa Samsic (Francia) – Warren Barguil, Maxime Bouet , David Dekker, Thibault Guernalec, Alan Riou, Clément Russo, Michel Ries, Alessandro Verre Team DSM (Paesi Bassi) – Alberto Dainese, Jonas Iversby Hvideberg, Andreas Leknessund, Marius Mayrhofer, Niklas Märkl, Florian Stork, Martijn Tusveld, Harm Vanhoucke Jayco AlUla (Australia) – Eddie Dunbar, Alessandro De Marchi, Michael Hepburn, Callum Scotson, Michael Matthews, Lukas Pöstlberger, Campbell Stewart, Filippo Zana Trek Segafredo (Stati Uniti) – Mads Pedersen, Bauke Mollema, Amanuel Ghebreigazbhier, Daan Hoole, Alex Kirsch, Toms Skujins, Natnael Tesfatsion, Otto Vergarde UAE Emirates (Emirati Arabi Uniti) – Joao Almeida, Pascal Ackermann, Alessandro Covi, Ryan Gibbons, Davide Formolo, Brandon McNulty, Diego Ulissi, Jay Vine Israel Premier Tech (Israele) – Stephen Williams, Derek Gee, Sebastian Berwick, Marco Frigo, Domenico Pozzovivo, Simon Clarke, Matthew Riccitello, Mads Würtz Schmidt Eolo Kometa (Italia) – Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese, Francesco Gavazzi, Mattia Bais, Davide Bais, Mirco Maestri, Erik Fetter, Diego Pablo Sevilla Green Project-Bardiani CSF-Faizanè (Italia) – Filippo Fiorelli, Samuele Zoccarato, Martin Marcellusi, Filippo Magli, Alessandro Tonelli, Davide Gabburo, Henok Mulubrhan, Luca Covili Team Corratec (Italia) – Valerio Conti, Nicolas Dalla Valle, Stefano Gandin, Alessandro Iacchi, Alexander Konychev, Charlie Quarterman, Veljko Stjnic, Karel Vacek

Come vedere il Giro d’Italia 2023

In Italia la Corsa Rosa sarà trasmessa dalla RAI e da Eurosport, sia in chiaro sia in streaming. GCN ha i diritti di trasmissione in molti territori del mondo, in tutti i continenti. Dall’estero invece sarà necessario controllare l’elenco dei partner televisivi del Giro d’Italia.

