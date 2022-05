Immagini esplicite- forse troppo- stanno circolando in rete. Il protagonista è l’attore romano Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi. Non foto private, bensì scene dal film polacco Dziewczyny z Dubaju, titolo internazionale ‘Girls to Buy’ che, dopo le sale cinematografiche polacche, è stato ora distribuito in Inghilterra e Germania.

Una sorta di ‘Cinquanta sfumature di grigio‘, ma più spinto, in cui Berruti si intrattiene (senza veli) con l’attrice Paulina Galazka. Performance decisamente hot e che non lasciano spazio all’immaginazione: tanto da provocare, secondo Dagospia, l’imbarazzo (e la gelosia) della compagna.

Le voci di crisi

Non è la prima volta che Berruti gira scene di nudo. Ma, secondo alcuni rumors, Maria Elena Boschi avrebbe seguito quest’ultimo progetto del fidanzato con particolare attenzione, mostrando appunto ‘segni di cedimento’ e gelosia.

Pare non abbia gradito le parti troppo audaci della pellicola, girata nel 2021, in cui Berruti interpreta un ricco sceicco che rimane affascinato da una ragazza spregiudicata, diventata poi una escort tra le più ricercate per soddisfare la sua voglia di lusso e ricchezza. E ancor meno deve aver apprezzato che venissero diffuse sul web.

La storia nata nel 2020

Maria Elena Boschi, 41 anni, e Giulio Berruti, 37, sono fidanzati dal 2020, nonostante più volte si siano rincorse le voci su una loro presunta rottura, soprattutto lo scorso dicembre, quando hanno trascorso le vacanze separatamente.

All’inizio della relazione hanno cercato di difendere la loro privacy, per poi decidere di uscire allo scoperto e farsi fotografare dai paparazzi. Ma, a giudicare dalle ultime foto ‘rubate’ che li ritraggono insieme- pubblicate da Chi lo scorso 4 maggio- e dalle stories dei loro profili Instagram- in cui entrambi hanno condiviso l’immagine di un magnifico panorama dell’Isola di Tavolara- l’amore sembra salvo. Nonostante la gelosia.

