Partono oggi le consultazioni per formare il nuovo governo dopo le elezioni politiche dello scorso 25 settembre. A partite dalle 10:00 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà i leader dei partiti con i relativi capigruppo di Camera e Senato. I colloqui al Quirinale nel pieno delle tensioni per la formazione del nuovo esecutivo tra Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, e Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, e all’indomani del secondo audio rubato a una riunione con i parlamentari azzurri che ha fatto esplodere un nuovo caso per le dichiarazioni del Cavaliere sulla guerra in Ucraina e le sue relazioni con il Presidente della Russia Vladimir Putin.

“Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara – la nota durissima di Giorgia Meloni diffusa nella serata di ieri – intendo guidare un governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo”.

La leader di Fratelli d’Italia potrebbe ricevere l’incarico di formare il governo tra la sera di venerdì 21 ottobre e la mattina di sabato 22 ottobre. Le trattative per i ministri entrano nel vivo.



La diretta della giornata

ORE 10:55 – IL PRESIDENTE DELLA CAMERA AL QUIRINALE – Il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, è arrivato al Quirinale per le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

ORE 10:15 – LA RUSSA: COLLOQUIO EMOZIONANTE” – “È stato un colloquio cordiale e sempre emozionante”, sono le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa al termine dell’incontro con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha dato il via alle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo.

#consultazioni, il Presidente #Mattarella incontra il Presidente del Senato della Repubblica Sen. Ignazio La Russa pic.twitter.com/dzSUM0CRCw — Quirinale (@Quirinale) October 20, 2022

ORE 9:55 – IL PRESIDENTE DEL SENATO ARRIVATO AL QUIRINALE – Il presidente del Senato Ignazio La Russa è giunto al Quirinale per le consultazioni in vista della formazione del governo. La Russa apre il giro di colloqui del presidente della Repubblica Sergio Mattarella previsti per oggi e domani.

ORE 8:30 – CENTRODESTRA DOMANI AL QUIRINALE – I gruppi del centrodestra saliranno assieme al Quirinale per le Consultazioni in vista della formazione del governo domani, venerdì, alle ore 10:30. Saranno presenti, si legge nella nota del Quirinale, i gruppi di “Fratelli d’Italia”, “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione”, “Forza Italia Berlusconi Presidente” il gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE” del Senato della Repubblica. Possibile l’incarico domani sera.

ORE 8:00 – IL CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI – Partiranno alle 10:00 le consultazioni del Capo dello Stato con i leader dei partiti e i capigruppo delle aule del Parlamento. L’ufficio stampa del Quirinale ha diffuso il calendario ufficiale dei colloqui

Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, verrà sentito telefonicamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

— Ore 10:00: Presidente del Senato, il senatore Ignazio La Russa

— Ore 11:00: Presidente della Camera, l’onorevole Lorenzo Fontana

— Ore 12:00: Gruppo parlamentare «Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)» del Senato

— Ore 12:30: Gruppo misto del Senato

— Ore 16:00: Gruppo misto della Camera

— Ore 16:30: Rappresentanti della componente «Alleanza Verdi e Sinistra» del Gruppo misto della Camera

— Ore 17:00: Gruppi parlamentari «Azione-Italia Viva-R.E.» del Senato e della Camera

— Ore 18:00: Gruppi parlamentari «Movimento 5 Stelle» del Senato e della Camera — Ore 19:00: Gruppi parlamentari «Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista» del Senato e della Camera

