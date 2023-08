“Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano. Le intimidazioni non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli”. Lo scrive in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Attesa domani a Caivano – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani alle 12 sarà in visita a Caivano (Napoli), all’Istituto Superiore “Francesco Morano”, al Parco Verde. Alle 19, secondo l’agenda resa nota da Palazzo Chigi, la premier sarà poi ad Atene, per una cena di lavoro con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, al Palazzo Maximos.

