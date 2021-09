La vicenda del gratta e vinci sottratto a una vecchietta di Materdei dal tabaccaio sta facendo impazzire tutti i napoletani e non solo. Come è potuto succedere? La rete si interroga su quanto accaduto e in città non si parla d’altro nei bar e nelle piazze di tutta Napoli.

Ed ecco che si mormora che la storia potrebbe avere un lieto fine per tutti. Infatti piano piano, sottovoce ma neanche tanto, stanno spuntando “i numeri del tabaccaio”. Tantissimi, infatti, stanno investendo nei numeri a Lotto per provare a portare un gruzzolo.

Il terno secco su Napoli stasera non può sfuggire, la storia è troppo particolare per non attirare la proverbiale tradizione napoletana. Ma quali sono i numeri da giocare? Anche qui c’è chi giura di aver letto correttamente il “segno”. Per il rione Materdei i numeri da giocare sono il 22 (o pazz), 46 (e sorde) e 71 (o mal’omm).

Ma c’è chi invoca il numero della vecchietta (89) e anche la meraviglia (72). In questi casi è sempre meglio non sfidare la sorte e affidarsi come da tradizione al luogo del “fattariello”. Appuntamento questa sera per l’estrazione e chissà che non possa regalare delle belle vincite ai tutti i napoletani tabaccai e non.

