La “priorità assoluta” è il rientro a scuola in sicurezza. Ne è convinto il premier Mario Draghi che ha stabilito che a settembre il green pass sarà necessario anche per i professori e per il personale scolastico. Nel prossimo decreto in via di pubblicazione ci sarà scritto anche questo. Dunque il green pass sarà obbligatorio non solo per accedere a ristoranti e palestre ma anche per la scuola, studenti esclusi.

Nei giorni scorsi il dibattito politico sul green pass a scuola aveva infiammato i toni. Ma a smorzare tutto è bastato guardare i dati: il livello di vaccinazione tra i professori è all’ 82% di prime dosi e 79,27% di seconde dosi.

Per ora la certificazione verde è necessaria per avere accesso a luoghi al chiuso, ma dal 1 settembre servirà anche per accedere a treni, navi e aerei. Aperto ancora il dibattito sull’obbligo per le aziende e nel trasporto pubblico locale.

Dove bisogna esibire il green pass dal 6 agosto?

Bisognerà esibire il green pass dal 6 agosto nei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.

Necessario anche per accedere ai luoghi del tempo libero come piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.

E ancora nei centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Infine sarà obbligatorio anche per accedere ai concorsi pubblici che da settembre dovrebbero susseguirsi.

Le sanzioni per chi non ha il green pass

l decreto prevede multe che vanno da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente. Inoltre, in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, “l’esercizio potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni”, ha fatto sapere Palazzo Chigi. Le sanzioni sono previste anche per la falsificazione del green pass, sia per i documenti cartacei che per quelli digitali.

