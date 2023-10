Un giornalista palestinese, Roshdi Sarraj, è stato ucciso da un attacco missilistico israeliano a Gaza City. E’ quanto riferito ieri, domenica 22 ottobre, dall’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Sarraj era un traduttore per giornalisti stranieri, presso l’emittente radiofonica pubblica nazionale francese Radio France e lavorava con i suoi corrispondenti dal maggio 2021. Anche i suoi familiari sono rimasti feriti nell’attacco che ha preso di mira una casa a Gaza City, nella parte settentrionale del territorio assediato, e sono stati trasferiti all’ospedale Al-Shifa, secondo la Wafa. Radio France ha spiegato che sua moglie e la figlia di un anno sono rimaste ferite. Secondo il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (Cpj), almeno 23 giornalisti sono stati uccisi nel conflitto tra Israele e Hamas, con altri otto feriti e tre dispersi o detenuti. Diciannove delle persone uccise erano palestinesi, compreso Sarraj, mentre tre erano israeliani e uno libanese, ha detto il CPJ. In un tweet dello scorso 17 ottobre Sarraj aveva denunciato la mancanza della copertura mediatica all’interno delle Striscia di Gaza a causa “dell’uccisione di più di 12 giornalisti, dei bombardamenti e del blackout elettrico e di Internet. Tuttavia, stiamo ancora cercando di resistere e di continuare la copertura in modo che il mondo possa vedere i crimini israeliani a Gaza” aveva denunciato.

A lack of media coverage from Gaza ..

due to the killing more than 12 journalists, the bombing, and the blackout of electricity and the Internet.

However, we are still trying to withstand and continue coverage so the world can see the israili crimes in Gaza. pic.twitter.com/ELlmUN2984

— Roshdi Sarraj (@RoshdiSarraj) October 17, 2023