«Parlo per esperienza personale – confessa l’esperto Mykhailo Savva, membro del Center for Civil Liberties, ong insignita del Premio Nobel per la Pace nel 2022 – La guerra su vasta scala ha cambiato radicalmente la mia vita. Come posso spiegarlo chiaramente a chi, per fortuna, non ha mai visto una guerra? Si cerca di salvare il maggior numero di persone: la guerra crea anche questa abitudine».

Colloquio telefonico di un’ora fra Putin e Trump, si parla di Iran e Ucraina. Potrebbe segnare un punto di svolta nei negoziati?

«I negoziati non avranno successo senza un cambio di posizione da parte di una delle parti: Russia o Ucraina. Per l’Ucraina, non è una questione di territorio, ma di persone e di diritti. Oltre 120mila cittadini ucraini vivono nel territorio che la Russia non ha ancora conquistato ma che è al centro delle sue mire, ed è importante considerare come in molti ne siano già fuggiti. La posizione del Cremlino potrebbe cambiare a causa di quella che Putin chiama la realtà sul fronte; l’equilibrio di potere si sta spostando a favore di Kyiv. Ad esempio, prima della guerra l’Ucraina non aveva un proprio programma missilistico, mentre, pochi giorni fa, missili ucraini hanno colpito una base militare russa a oltre 1.400 chilometri di distanza. La Russia sta finalmente iniziando ad avvertire l’impatto delle sanzioni. La chiusura dei satelliti Starlink ha fermato l’avanzata delle truppe russe».

Come giudica l’approccio dell’Amministrazione Trump alla gestione del conflitto?

«Inefficace. Gli Stati Uniti hanno di fatto smesso di aiutare l’Ucraina, sebbene la “realtà del fronte” sia l’unico fattore che potrebbe cambiare la posizione del regime russo e costringerlo a concludere un cessate il fuoco. L’Amministrazione Trump non sta imponendo quelle sanzioni contro la Russia che sono già state preparate e sta permettendo al Cremlino di protrarre i negoziati. Putin rifiuta un cessate il fuoco e insiste sul fatto che la guerra debba continuare mentre i negoziati sono in corso, ma, in questo caso, è logico che continuino in mezzo a nuove consegne di armi all’Ucraina e a nuove sanzioni contro il regime russo. Nel contempo, le iniziative negoziali degli Stati Uniti hanno accelerato il rilascio di prigionieri di guerra e civili imprigionati illegalmente dalla Russia. La libertà umana è fondamentale: un anno fa, il Center for Civil Liberties e il Russian Memorial hanno lanciato la campagna globale “People First!”. Esortiamo i politici a ricordare che le persone non devono essere dimenticate in nessun negoziato».

Siamo entrati nel quinto anno di guerra in Ucraina. A suo avviso, cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale in questi anni di conflitto?

«Poco è rimasto immutato: siamo ancora pronti a lottare per la libertà e l’Ucraina ha lo stesso presidente. Fra i cambiamenti principali c’è il fatto che non combattiamo più solo per la libertà, ma per le nostre vite. L’occupazione russa è repressione di massa e morte, e questa aggressione su vasta scala lo ha dimostrato. La società ucraina ha cambiato completamente il suo modello di vita. Centinaia di migliaia di catene umane di volontari lavorano in tutto il Paese: consegniamo vestiti ai centri medici in prima linea. Dedico almeno un giorno alla settimana al volontariato e il mio lavoro è documentare i crimini di guerra. Tutti i membri del team del Center for Civil Liberties hanno imparato molto velocemente a farlo e hanno persino ricevuto il Premio Nobel per aver documentato i crimini di guerra. In Ucraina, la domanda più ricorrente quando ci si incontra è: “Chi eri prima della guerra?”. La società ucraina ha chiaramente riconosciuto la propria forza».

Ue e Usa divisi sul ventesimo pacchetto di sanzioni, mentre Putin offre petrolio e gas nel pieno della crisi energetica, contando sulla sponda del premier ungherese Orbán. L’Europa potrebbe fare di più?

«Sono fiducioso che l’Unione europea troverà una soluzione a questo problema. L’Ungheria è un Paese beneficiario di aiuti europei e questo offre opportunità all’Ue. Detto questo, l’Europa potrebbe fare di più, ovvero modificare le sue procedure decisionali. Con l’aumento del numero di membri, l’organizzazione sta diventando sempre più eterogenea. Il principio del consenso non funziona più e, per preservare l’Ue, deve essere abbandonato».

L’Ucraina è ora più vicina all’ingresso nell’Ue?

«L’Ucraina si è avvicinata all’adesione all’Unione europea negli ultimi sei mesi. Ciò è avvenuto non perché Kyiv abbia soddisfatto i requisiti dell’Ue, ma a causa di processi politici. Nel dicembre 2025, l’Ucraina e l’Ue hanno avviato i negoziati per l’adesione di Kyiv secondo un modello che definirei “senza Orbán”. Questi negoziati includono tre dei sei cluster negoziali: “Fondamenti”, “Mercato interno” e “Relazioni esterne”. Di recente, l’Ucraina ha ricevuto dall’Ue un elenco dettagliato dei requisiti per l’adesione: il rispetto di questi requisiti sarà un indicatore della preparazione di Kyiv. Il fatto stesso che tali criteri siano stati elaborati è molto importante, dimostra la volontà politica dell’Unione europea. Anche per l’Ucraina, l’adesione all’Ue è fondamentale, e non solo per ragioni economiche, ma in quanto dimostrerà che la guerra con la Russia non è stata vana».

© Riproduzione riservata

Orlando Trinchi