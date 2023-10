“Siamo entrati a Gaza in maniera ponderata nella preoccupazione per la sorte dei nostri soldati”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nel discorso alla nazione. “Siamo entrati nell’avamposto della cattiveria: il nostro obiettivo – ha aggiunto – è demolire Hamas e riportare indietro gli ostaggi”.

Israele si prepara a utilizzare nuove “Sponge Bombs” – Le “bombe spugna” per combattere nella rete di tunnel di Hamas sotto la Striscia di Gaza. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF), racconta il Telegraph, hanno testato queste bombe chimiche, che non contengono esplosivi ma vengono utilizzate per sigillare varchi o ingressi di tunnel da cui possono emergere i combattenti.

Le “Sponge Bombs”, che creano un’improvvisa esplosione di schiuma che si espande rapidamente e poi si indurisce. I soldati sono stati visti schierare i dispositivi durante le esercitazioni nel 2021. È probabile che le truppe comincino una sanguinosa battaglia attraverso i tunnel conosciuti come la “metropolitana di Gaza” quando lanceranno l’invasione di terra di cui ha parlato anche Netanyahu. Una rete di tunnel piena di trappole e dove si ritiene che Hamas abbia molti dei 200 ostaggi.

