Cento giorni di guerra. Dal 24 febbraio cento giorni di morte e distruzione, di negoziati farsa e di appelli caduti nel vuoto. Cento giorni di un conflitto che, secondo la Nato (che più volte l’ha ribadito e probabilmente alimentato), durerà a lungo. Dopo cento giorni la Russia, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, controlla il 20% del Paese invaso.

Da settimane si combatte nel Donbass dove l’esercito del Cremlino continua a conquistare, seppur lentamente, terreno. Severodonetsk la città più massacrata dai combattimenti con migliaia di civili bloccati nelle case e nei rifugi. Ieri l’intelligence Usa ha confermato in un report, le voci già diffuse da Kiev, relative a un attentato a cui sarebbe scampato Vladimir Putin nei mesi scorsi. Nello stesso rapporto si dice che il presidente russo sta lottando contro un cancro in fase avanzata. L’Ue da una parte sanziona dall’altra cede alle pressioni: gioco facile per il premier ungherese Orban che dopo il non embargo del petrolio ottiene un altro risultato che farà sorridere Putin: il patriarca ortodosso russo Kirill (quello che ha vomitato frasi come “la guerra è giusta perché contro lobby gay”) non è stato inserito nella lista dei “sanzionati”.

ORE 10:20 – EUROPA APPROVA FORMALMENTE SESTO PACCHETTO SANZIONI CONTRO MOSCA – Il Consiglio Europeo ha adottato formalmente il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Gli atti normativi in materia saranno presto pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Come annunciato, la Ue ha deciso di vietare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di petrolio greggio e determinati prodotti petroliferi dalla Russia nella Ue.

ORE 9:35 – KIEV RIVENDICA L’UCCISIONE DI 31MILA SOLDATI RUSSI – Sono circa 30.950 i soldati russi uccisi in Ucraina nei primi 100 giorni dell’invasione russa: lo riporta l’esercito di Kiev su Twitter.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of June 3, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/i0JbQIiswp — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 3, 2022

ORE 8:55 – 007 REGNO UNITO: MOSCA IN 15 GIORNI CONTROLLERA’ REGIONE LUGANSK – La Russia controlla oltre il 90% della regione di Lugansk, nell’Ucraina orientale, e probabilmente salirà al 100% nelle prossime due settimane: lo scrive l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese.

Il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, sottolinea tuttavia che il successo nel Lugansk è costato caro a Mosca in termini di risorse. Tanto che la Russia non è stata in grado di avanzare su altri fronti o assi, dove le truppe sono passate sulla difensiva.

ORE 8:25 – BIELORUSSIA, FORZE SPECIALI AL CONFINE – La Bielorussia ha inviato unità delle forze speciali nelle aree al confine con l’Ucraina, in particolare nelle regioni meridionali di Volyn e Poliske. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Unian.

ORE 8:05 – 007 REGNO UNITO: RUSSIA STA VINCENDO IN DONBASS – “La Russia sta ottenendo un successo tattico nel Donbass”: così l’intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, giunta al centesimo giorno. “Le forze russe hanno avuto uno slancio, che hanno mantenuto, e attualmente sembrano mantenere l’iniziativa sull’opposizione ucraina”, si legge ancora.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/J6pg0zEINb 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gtepCytay9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2022

ORE 7:50 – UCRAINA: 261 BIMBI UCCISI DAL 24 FEBBRAIO – Sono 261 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione russa del Paese. 463 i feriti. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv.

ORE 7:20 – ZELENSKY A BIDEN: “GRAZIE PER LANCIARAZZI, SALVEREMO NOSTRO POPOLO” – “Gli Stati Uniti hanno confermato a vari livelli che il moderno lanciarazzi Himars sarà nel nostro paese”. Lo ha detto il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky in un video su Facebook. “Queste armi ci aiuteranno davvero a salvare la vita del nostro popolo e a proteggere la nostra terra – ha aggiunto Zelensky – Sono grato al Presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno. Non vediamo l’ora”.

ORE 6:35 – KIEV: RIAPERTE 50 AMBASCIATE – Segnale di fiducia e di speranza nella capitale ucraina. Sono infatti 50 le ambasciate che hanno ripreso la propria attività a Kiev. A riferirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato da Kyiv Independent. “Ogni nuova ambasciata che torna nella nostra capitale è una testimonianza della nostra fiducia nella nostra vittoria”, ha concluso Zelensky.

