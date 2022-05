«Nel caso di attacchi contro le nostre città, la Russia colpirà i centri in cui tali decisioni criminali sono prese. Alcuni non sono Kiev», ha scritto il vice Presidente del Consiglio di sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev, dopo la riunione presieduta ieri da Putin. Sui missili a medio raggio aveva detto: «Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti non forniranno all’Ucraina sistemi missilistici in grado di colpire la Russia. È ragionevole», aveva aggiunto sottolineando, vago e minaccioso, che in caso contrario, «quello che seguirà è ovvio». Un giornalista francese, Frédéric Leclerc-Imhoff, è stato ucciso dalle forze armate russe vicino a Severodonetsk. Lavorava per la rete francese Bfmtv e stava seguendo le operazioni di evacuazione dei civili della regione.

Redazione