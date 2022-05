L’esercito russo continua la sua avanzata in Donbass e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri ha fatto visita al fronte, vicino alla città di Kharkiv, nell’est del Paese: è stata la prima volta che il presidente ha lasciato la zona della capitale. È arrivata cos’ al 96esimo giorno la guerra in Ucraina.

La città di Severodonestsk è praticamente distrutta secondo Kiev. Il consigliere del sindaco di Mariupol, città conquistata dai russi e dall’inizio della guerra sotto assedio, ha postato su Telegram una foto con corpi ammassati dai russi in un supermercato. ” A Mariupol i russi buttano cadaveri di civili ucraini in un supermercato. Li ammassano come in una discarica“, ha scritto.

Gli hacker filorussi di Killnet, che nelle settimane scorse avevano già lanciato il loro attacchi, hanno annunciato un “colpo irreparabile” all’Italia per lunedì. Ancora da trovare l’intesa all’interno dell’Unione Europea per il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. È slittato intanto un embargo sul petrolio russo.

Fronte diplomazia: dopo le telefonate tra Francia e Germania e Mosca dei giorni scorsi, oggi torna a essere il turno del Presidente turco Recepp Tayyp Erdogan che dovrebbe sentire al telefono Putin. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha intanto dichiarato: “Putin non dice mai di no di fronte alla richiesta di colloqui di altri leader. La nostra priorità è la liberazione del Donbass”.

ORE 8:30 – RUSSI AVANZANO A SEVERODONETSK – Le forze russe avanzano verso il centro di Severodonetsk secono Sergei Gaidai, capo della regione di Lugansk. “I soldati russi uccisi non vengono portati via e l’odore di decomposizione ha riempito la zona”, ha scritto su Telegram. I russi sono entrati in città. Per Zelensky “il fuoco è così intenso che i soccorritori non hanno potuto verificare la consistenza dei danni e il numero delle vittime, l’intera rete infrastrutturale cruciale della città è già stata distrutta, il 90% delle case sono state danneggiate”.

ORE 8:15 – BORRELL: “ENTRO IL POMERIGGIO ACCORDO SUL PETROLIO” – Secondo l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell, in vista del Consiglio Europeo, ha assicurato a France Ingo che entro lunedì pomeriggio sarà raggiunto un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni.

ORE 7:14 – 007 UK: “PERDITE DEVASTANTI PER RUSSI” – Il bollettino quotidiano del ministero della Difesa britannico riporta di “perdite devastanti tra i suoi ufficiali di grado medio e inferiore nel conflitto” tra le truppe russe. “La perdita di gran parte della generazione più giovane di ufficiali professionisti aggraverà probabilmente gli attuali problemi nella modernizzazione del suo approccio al comando e al controllo” ed è inoltre “probabile che i gruppi tattici di battaglione che vengono ricostituiti in Ucraina dai sopravvissuti di più unità siano meno efficaci a causa della mancanza di leader giovani”. Ancora riferimenti nell’aggiornamento agli ammutinamenti nell’esercito russo.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZlY83BdoL1 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A9VVmuIBU4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 30, 2022

ORE 6:30 – ZELENSKY RIMUOVE IL CAPO DELLA SICUREZZA DI KHARKIV – Il presidente ucraino Zelensky, dopo aver visitato i soldati impegnati in prima linea sul fronte di Kharkiv, ha deciso ieri di rimuovere il capo della sicurezza della città perché a suo avviso «non ha lavorato per la difesa della città».

ORE 6:00 – LAVROV: “FALSO CHE PUTIN SIA MALATO” – È tutto falso. “Non credo che chiunque sia lucido possa vedere i sintomi di qualsiasi malattia. Queste le parole del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov alla tv francese TF1 sulle voci che vogliono il presidente russo Putin malato. Lavrov ha fatto notare come Putin si possa vedere ogni giorno “sullo schermo, lo si può leggere, si possono ascoltare i suoi discorsi. Lascio a coloro che diffondono tali voci di risolvere la questione con la loro coscienza, nonostante le opportunità quotidiane che hanno per verificare cosa sta succedendo”.

