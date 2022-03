Ventesimo giorno di guerra. Ventesimo giorno di bombe che uccidono vittime civili, donne, anziani e bambini che da tre settimane hanno perso pace e normalità. Vivono nel terrore quotidiano di morire da un momento all’altro: camminando per strada, nascondendosi nelle cantine dei palazzi, soccorrendo persone ferite. Un inferno umano accompagnato da trattative quotidiane tra Russia e Ucraina che per il momento non hanno fermato la scia di sangue e distruzione.

Intere città assediate, rase quasi al suolo, con viveri arrivati dopo lunghi giorni di attesa. Da Mariupol (da dove sono ad andare via una parte minima di civili) a Kharkiv, ad alcune zone nel Donbass dove i separatisti filorussi e l’esercito della Federazione si contrappongono a quello ucraino. Sempre più accerchiata anche la capitale Kiev dove le truppe di Mosca stanno intensificando sempre più gli attacchi che potrebbero vedere presto anche il coinvolgimento dei mercenari siriani, i “volontari” (così come li definisce la propaganda del Cremlino) mandati in Ucraina a morire per quella che è stata ribattezzata da Putin come “un’operazione speciale”.

LA GARA A SCACCHI – La diplomazia mondiale arranca con i rappresentati di Cina e Stati Uniti che si sono ritrovati in un albergo di Roma per discutere “anche” della guerra. Da una parte Pechino nega “ufficialmente” aiuti militari ai russi ma continua a condannare le sanzioni imposte dal mondo occidentale a Vladimir Putin e, secondo il Financial Times, avrebbe allo stesso tempo assicurato rifornimenti bellici al Cremlino, entrando ulteriormente nell’economia del Paese invasore. Dall’altra l’amministrazione Biden, che la prossima settimana potrebbe partecipare al vertice Nato in Polonia, minaccia “conseguenze” in caso di appoggio.

IL BOLLETTINO DI SANGUE – Una partita a scacchi che per il momento vede cadere migliaia di pedine civili abbattute soprattutto da bombe e missili. Dal 24 febbraio a oggi secondo le cifre, assai approssimative dell’Onu, sono 636 le vittime innocenti del conflitto in corso in Ucraina. Di queste 46 sono bambini e minori. I feriti almeno 1.125. Numeri al ribasso perché le Nazioni Unite non riescono ad entrare nelle principali città bersagliate dall’offensiva russa. Solo a Mariupol le autorità locali hanno denunciato la morte di ben almeno 2.357 civili, molti dei quali gettati in fosse comuni. Al massacro “collaterale” va aggiunto quello dei due contingenti (e relativi “mercenari” o “volontari”) che segnano migliaia di vittime a testa. A questi, tremendi, dati, si aggiungono quasi tre milioni di profughi.

3:40 – SIRENE A KIEV, BOMBARDAMENTI IN ARRIVO – Suonano nuovamente le sirene a Kiev per annunciare l’allerta aerea. E’ quanto riferiscono le Forze armate ucraine, che invitano tutti i cittadini a raggiungere urgentemente i rifugi della protezione civile.

3:15 – ZELENSKY RINGRAZIA MANIFESTANTE RUSSA IN TV CREMLINO – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha ringraziato la dipendente della tv russa che ha interrotto la trasmissione del tg per gridare ‘No alla guerra’. “Sono grato a quei russi che non smettono di cercare di divulgare la verità, che stanno combattendo contro la disinformazione e raccontano fatti reali ai loro amici e familiari, e personalmente a quella donna che è andata nello studio di Channel One con un manifesto contro la guerra”, ha dichiarato.

