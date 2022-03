Nel 19esimo giorno dall’inizio del conflitto scatenato dall’invasione russa in Ucraina si attendono nuovi colloqui e nuovi tentativi di distensione. È atteso l’incontro a Roma del consigliere per la Sicurezza nazionale di Biden con il cinese Yang Jiechi per cercare “una forte risposta internazionale e per delineare una strategia di sicurezza globale”.

Intanto domenica i missili russi hanno distrutto domenica una base militare a Yavoriv, a circa 25 chilometri dal confine con la Polonia. Morte 35 persone. “A soli 20 km dalla base di addestramento di Yavoriv dal confini della Nato sono cadute 30 bombe. Se non chiudete i nostri cieli, è solo questione di tempo quando i missili russi cadranno sul vostro territorio, sul territorio della Nato, sulle case dei cittadini della Nato”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Domenica è morto anche il reporter americano Brent Renaud, ucciso a Irpin, nei sobborghi di Kiev, da un colpo al collo al checkpoint dove filmava alcuni profughi in fuga. Secondo il Financial Times la Russia avrebbe chiesto alla Cina assistenza militare e soldi per sostenere l’invasione dell’Ucraina, fin dall’inizio dell’invasione. Gli Usa: “Se Pechino lo facesse subirebbe conseguenze”.

LA DIRETTA

ORE 10:40 – 90 BAMBINI MORTI – Almeno 90 bambini sono morti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Lo rende noto il procuratore generale di Kiev. “Il più grande numero di vittime si registra a Kiev, Kharkiv, Donetsk, Chernihiv, Sumy, Kherson, Mykolayiv e nella regione di Zhytomyr”.

ORE 10.00 – KIEV: “COLPITA FABBRICA AEROMOBILI ANTONOV, NON AEROPORTO” – Fonti dell’amministrazione comunale di Kiev affermano che nel bombardamento russo di stamane non sarebbe stato colpito l’aeroporto Antonov, così come era stato precedentemente riportato, bensì un centro di produzione di aeromobili Antonov che si trova nei pressi dell’aeroporto Sviatoshyn, a circa 10 km dal centro della capitale ucraina. Lo riferisce la Bbc. Cosa sono i droni Kalashnikov, gli aerei esplosivi usati da Mosca per colpire i palazzi di Kiev

ORE 09.00 – CINA: “DISINFORMAZIONE DAGLI USA” – Le ricostruzioni diffuse dagli Usa sulla richiesta russa di armi e di altre forniture alla Cina “sono solo disinformazione” americana. È il commento del portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.

ORE 08.30 – CONCORDATI 10 CORRIDOI UMANITARI – Il vice primo ministro dell’Ucraina Iryna Vereschuk ha detto che sono stati concordati 10 corridoi umanitari per la giornata di oggi, anche dalle città vicino alla capitale Kiev e nel regione orientale di Luhansk. “Cercheremo, ancora una volta, di sbloccare il movimento del convoglio umanitario che trasporta cibo e medicine a Mariupol da Berdiansk”, ha aggiunto. Nella città portuale sarebbero state uccise già 2.500 civili, dicono fonti governative.

ORE 08.10 – BOMBARDATO L’AEROPORTO DI KIEV – L’aeroporto Antonov, nel nord di Kiev, è stato colpito dai bombardamenti russi. Lo riferisce la Bbc citando le autorità cittadine. Antonov, noto anche come Hostomel, è il più importante aeroporto internazionale cargo dell’Ucraina, usato anche come base militare. Sui social media circolano dei video non verificati che mostrano una grossa nube di fumo che si alza dall’aeroporto.

ORE 08.00 – BOMBARDATO CONDOMINIO DI 9 PIANI – Almeno due persone sarebbero morte nel quartiere di Obolon, a Kiev, dove stamani sarebbe stato colpito un edificio residenziale di nove piani. Lo riporta The Kyiv Independent, precisando che altre tre persone sono state trasportate in ospedale.

ORE 07.45 – ALLE 09.30 RIPRENDONO I COLLOQUI RUSSIA-UCRAINA – Comincerannno alle 9:30 ora italiana i colloqui online tra le delegazioni di Kiev e Mosca per cercare di disinnescare la crisi in corso. Lo ha reso noto Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli interni ucraino. Ieri il capo negoziatore ucraino, Mikaylo Podolyak, ha detto che “la Russia sta cominciando a parlare in modo costruttivo”. Il presidente Zelensky: “La nostra delegazione ha il chiaro compito di farmi incontrare con Putin”.

ORE 07.30 – MORTA LA DONNA INCINTA DELLA FOTO A MARIUPOL – È morta insieme al bambino che aspettava la donna incinta fotografa all’ospedale di Mariupol bombardato, una delle foto simbolo di quella tragedia. La donna fu fotografa, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. Lo riportano i siti ucraini. Un’altra donna, Marianna Pidhurska, la beauty blogger fotografata con il pigiama a pois mentre scendeva le scale tra le macerie, la sera del 10 marzo ha dato alla luce una bambina.

ORE 05.00 – CNN: “RUSSIA HA CHIESTO A CINA DRONI E ASSISTENZA ECONOMICA” – La Russia oltre all’assistenza militare ha chiesto alla Cina anche assistenza economica. Lo riporta Cnn citando due fonti dell’amministrazione Usa, secondo le quali Mosca avrebbe fra l’altro chiesto a Pechino dei droni.

ORE 04.00 – CINA: “PREOCCUPATI PER ARMI ALLA RUSSIA” – La Cina “è profondamente preoccupata e addolorata per la situazione in Ucraina”: è la risposta del portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, in merito alla richiesta della Russia a Pechino di forniture militari, secondo quanto anticipato dal Financial Times. “Speriamo con sincerità che la situazione si allenti e la pace torni presto”, ha aggiunto Liu, precisando comunque “di non averne mai sentito parlare”. La priorità della Cina è di “impedire che la situazione di tensione in Ucraina possa sfuggire dal controllo. E’ una situazione davvero sconcertante”.

ORE 03.30 – ZELENSKY: “IMPEGNO PER TRATTARE” – Il presidente Volodymyr Zelensky si impegna a continuare le trattative con la Russia e, in un nuovo video, afferma che la delegazione dell’Ucraina per i negoziati ha il “chiaro compito” di fare il possibile per assicurare un incontro con Vladimir Putin. Zelensky da tempo chiede un incontro col suo omologo russo, ma finora la sua richiesta non è stata ascoltata dal Cremlino.

ORE 03.00 – SIRENE SUONANO IN 19 REGIONI UCRAINE – Le sirene d’allarme suonano in almeno 19 delle 24 regioni dell’Ucraina. Lo riporta il Kyiv Independent.

ORE 02.30 – SITUAZIONE DRAMMATICA A MARIUPOL – Il Comitato internazionale della Croce Rossa lancia l’allarme: se un accordo non verrà raggiunto a Mariupol, si rischia lo scenario peggiore per centinaia di migliaia di civili. Nella città c’è una situazione “di estrema se non totale mancanza di beni di base come il cibo, l’acqua e le medicine”.

“Corpi senza vita di civili e combattenti restano intrappolati sotto le macerie e all’aria aperta. La sofferenza umana è semplicemente immensa”, afferma il Cicr. “Tutti i partecipanti ai combattimenti devono accordarsi sulle modalità e i tempi di un cessate il fuoco, e sui luoghi precisi” per i corridoi: “il tempo sta per scadere per centinaia di migliaia” di persone, aggiunge la Croce Rossa. “La storia guarderà con orrore a quanto sta accadendo a Mariupol se non sarà raggiunto un accordo il prima possibile”, osserva il Cicr.

Rossella Grasso