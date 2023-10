Erdogan contro Usa e Ue: "Vittime da entrambe le parti, negati diritti umani a Gaza"

Duro attacco del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan agli Stati Uniti e all’Unione Europea per quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Secondo il leader di Ankara, nel conflitto israelo-palestinese non c’è equità nella ricostruzione dei fatti. In una conferenza stampa con il cancelliere federale austriaco Karl Nehammer, il presidente turco ha criticato l’Occidente per essersi limitato a guardare al gruppo fondamentalista palestinese Hamas, considerato terrorista dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, e per non essere stato giusto nel riconoscere che ci sono state molte vittime da entrambe le parti. “Ci sono stati morti per anni e anni. Alla Striscia di Gaza non viene data acqua? Cosa sta succedendo ai diritti umani? Non c’è elettricità? Cosa sta succedendo ai diritti umani? Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, non si puo’ tagliare l’acqua o l’elettricità”, ha detto Erdogan. “Riuscite ad immaginare in questo momento lo stato degli ospedali a Gaza? Funzionano? Purtroppo i luoghi di culto e gli ospedali vengono attaccati senza pietà. Nessuno dice nulla al riguardo”, ha detto il presidente turco.

