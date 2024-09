Hassan Nasrallah così come Yahya Sinwar, il primo leader di Hezbollah, il secondo di Hamas, sono morti? Difficile che arrivi una conferma ufficiale, a stretto giro, sulle loro sorti ma l’intensificazione degli attacchi israeliani, prima a Gaza, ora nel sud del Libano, riduce sempre di più la rete di protezione intorno ai capi dei movimenti sciiti filoiraniani.

Dopo l’intensa giornata di bombardamenti di venerdì 27 settembre tra Beirut e il sud del Paese dei Cedri, “è difficile credere che Nasrallah ne sia uscito vivo” spiega al Jerusalem Post un funzionario israeliano riferendosi soprattutto al massiccio raid aereo avvenuto in serata sul quartier generale centrale di Hezbollah a Beirut con jet israeliani che hanno preso di mira un bunker del Partito di Dio a Beirut e disintegrato i palazzi da sette piani che esistevano sopra il nascondiglio. Il funzionario ha specificato che Nasrallah, era uno degli obiettivi dell’attacco che ha ucciso “Muhammad Ali Ismail, il comandante dell’unità missilistica di Hezbollah nel sud del Libano, e il suo vice”, oltre ad “altri alti funzionari”.

Sul versante opposto, Hezbollah tace sulla posizione del suo leader, limitandosi solo a dire che “al momento non è raggiungibile”. Il “partito di Dio” ha dichiarato, in un breve comunicato che “le affermazioni del nemico sulla presenza di armi o di nascondigli di armi negli edifici civili che ha bombardato nella periferia meridionale non sono vere”, non confermando pubblicamente la presenza del suo massimo leader nell’area o la sua posizione. Un’altra fonte ritenuta vicina al gruppo sciita ha detto invece che stava “bene”.

Chi è Hassan Nasrallah, il leader che vive da recluso

Da decenni Hassan Nasrallah gode di uno status di culto tra i suoi sostenitori musulmani sciiti ed è considerato l’unico uomo in Libano che ha il potere di fare la guerra o la pace. Il 31 agosto scorso ha compiuto 64 anni e dal 1992 è il terzo segretario del partito da quando il suo predecessore, Abbas al-Musawi, fu ucciso dalle forze di difesa israeliane (IDF) nel febbraio. Sotto il suo mandato, Hezbollah è stato designato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea. La Russia invece considera Hezbollah un’organizzazione socio-politica legittima mentre la Cina mantiene una posizione neutrale.

Nasrallah, il ‘battesimo’ con l’attentato all’ambasciata d’Israele in Argentina

Nel febbraio 1992 Nasrallah (figlio di un fruttivendolo arrivato come rifugiato a Beirut) ha poco più di 31 anni quando viene designato dall’iman Khomeini nuovo capo del movimento sciita filoiraniano dopo l’agguato riuscito di Israele ad Abbas al Muwasi: quest’ultimo viaggiava su una mercedes dopo aver partecipato alla commemorazione di un leader di Hezbollah ucciso otto anni prima. Mentre rientrava a Beirut fu raggiunto dagli elicotteri Apache di Israele che distrussero la vettura, sulla quale viaggiavano anche la moglie e il figlio di sei anni, con missili anticarro. L’esordio Nasrallah e la vendetta di Hezbollah si consumano un mese dopo in Argentina quando un furgone carico di esplosivo di schiantò contro l’ambasciata israeliana a Buenos Aires uccidendo 29 persone.

Lo spionaggio del Mossad

Dal 2006 ad oggi non ci sono state apparizioni pubbliche, ha sempre vissuto in bunker e luoghi segreti per evitare di essere raggiunto dal Mossad. Nei giorni scorsi però l’attacco sferrato con i cercapersone ha stretto ancor di più la rete di protezione intorno a Nasrallah con Israele che, grazie all’azione di spionaggio, sarebbe riuscita a mappare la gerarchia interna al partito di Dio, venendo a conoscenza, con l’aiuto anche di informatori, degli spostamenti dei principali leader.

