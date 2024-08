Matteo Salvini e l’estate sono due ingredienti perfetti per dichiarazioni roboanti o controverse. Oggi il ministro dei Trasporti e leader della Lega, durante una diretta social in cui ha trattato anche la castrazione chimica per stupratori e di Vannacci, ha parlato dei disagi ferroviari. Ma Salvini si è riferito solo agli ultimi giorni e non a settimane di caos in cui si sono ritrovate le ferrovie.

Il ‘capostazione’ Salvini nega il caos ferroviario: “Il 90% dei treni arrivato in orario”

“Ringrazio le lavoratrici e i lavoratori di Ferrovie dello Stato, Rfi e Trenitalia, che anche in questo agosto caldo stanno lavorando giorno e notte per rendere un servizio all’altezza. Ci sono 1.400 cantieri aperti su stazioni e rete ferroviaria per migliorare l’efficienza della rete, ossia 650 milioni investimenti sulla rete ferroviaria. E nonostante 1.400 cantieri aperti, il tasso di puntualità dei treni nella settimana di ferragosto ha superato il 90%”. Un successo, per Salvini. Che poi ovviamente fa i confronti a convenienza con altri paesi: “In Germania ci sono proprio in questi giorni polemiche e disagi perché più di un treno su tre è in ritardo”.

“Il fatto che 9 treni su 10 siano arrivati in stazione nel tempo previsto significa che le lavoratrici, i lavoratori e i ferrovieri stanno facendo un lavoro incredibile per una rete più moderna, sicura ed efficiente”, ha spiegato Salvini rimarcando il ‘grande successo’ italiano. “Sugli aeroporti, invece, purtroppo ci sono problemi a livello internazionale”, ha aggiunto il ministro leghista, scaricando quindi le colpe all’esterno.

