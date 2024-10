Le culle vuote si fanno sempre più un’emergenza. Nel 2023 le nascite della popolazione residente sono 379.890, ovvero 13mila in meno rispetto al 2022 (-3,4%). Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini. I dati Istat fotografano un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità: la diminuzione si inserisce in un trend ormai di lungo corso. Nel 2008 i nati vivi superavano le 576mila unità, rappresentando il più alto valore dall’inizio degli anni Duemila; ora si riscontra una perdita complessiva di 197mila unità (-34,1%).

La denatalità prosegue anche nel 2024: dai primi dati provvisori riferiti al periodo gennaio-luglio emerge che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le nascite sono diminuite di 4.600 unità (-2,1%).

