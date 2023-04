Nella prima Supermedia di YouTrend per l’agenzia Agi in cui vengono stimati con dati separati Azione e Italia Viva dopo il fallimento del progetto di Terzo Polo, emerge chiaramente come il divorzio abbia penalizzato entrambi i partiti.

È questo il dato più importante della Supermerdia, messa a punto con la media ponderata che include sondaggi realizzati dal 13 al 26 aprile da Demopolis (data di pubblicazione: 19 aprile), EMG (17 e 24 aprile), Ipsos (22 aprile), Noto (22 aprile), Quorum (24 aprile), SWG (17 e 24 aprile) e Tecné (15 e 22 aprile).

Azione, il movimento guidato da Carlo Calenda, è stimato al 4,1 per centro mentre Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4%: il dato totale, 6,6 per cento, è inferiore al dato aggregato di due settimane fa (7,3%) prima della lite tra Calenda e Renzi e il naufragio dunque del progetto di un partito unico.

A beneficiare maggiormente del fallimento della federazione centrista è il Partito Democratico: i Dem di Elly Schlein guadagnano quasi un punto in due settimane e si portano sopra il venti per cento, a quota 20,5%. Primo partito resta sempre Fratelli d’Italia: la compagine di Giorgia Meloni torna a crescere, seppure con movimenti minimi, e sale al 28,7 per cento.

Nell’area di governo sono in leggere flessioni sia la Lega, stimata all’8,9%, che Forza Italia, in calo al 7,2 per cento. Un lieve recupero lo fa segnare anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sfiora quota 16 per cento. Tra i partiti ‘minori’, l’Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile al tre per cento, +Europa al 2,1%, Italexit al 2 per cento e Unione Popolare all’1,4%.

Supermedia liste

FDI 28,7 (+0,1)

PD 20,5 (+0,8)

M5S 15,9 (+0,1)

Lega 8,9 (-0,1)

Forza Italia 7,2 (-0,1)

Azione 4,1 (nr)

Verdi/Sinistra 3,0 (=)

Italia Viva 2,4 (nr)

+Europa 2,1 (-0,1)

Italexit 2,0 (-0,1)

Unione Popolare 1,4 (-0,2)

Noi Moderati 1,3 (+0,1)

Supermedia coalizioni

Centrodestra 46,1 (=)

Centrosinistra 25,7 (+0,8) M5S 15,9 (+0,1)

Terzo Polo 6,6 (-0,7)

Italexit 2,0 (-0,1)

Altri 3,7 (-0,1)

