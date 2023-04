Sempre in testa, ma con un Partito Democratico che lentamente prova a farsi sotto. È il dato su Fratelli d’Italia che emerge dal sondaggio realizzato da Swg per il tg di La7: intenzioni di voto che continuano a premiare il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pur tra segnali di una “luna di miele” che, se non terminata, si è certamente incrinata.

Se oggi si tornasse a votare il movimento della premier sarebbe ancora in testa col 29,3% dei voti, ma in calo di quasi mezzo punto rispetto a sette giorni fa. Il suo vantaggio sui Dem di Elly Schlein cala sotto i nove punti, che invece registra un incremento dello 0,3 per cento attestandosi al 20,7%.

Terzo partito restano i 5 Stelle di Giuseppe Conte: i pentastellati sembrano aver finalmente interrotto il trend negativo in corso ormai da settimane e si sono stabilizzati a quota 15,1%, col nuovo Pd che guarda a sinistra che è riuscito sotto la guida Schlein a recuperare parte del suo elettorato che era ‘fuggito’ proprio in direzione grillina.

📊 #Sondaggio @swg_research per il @TgLa7: rispetto a una settimana fa FdI cala al 29,3%, mentre il PD sale al 20,7% e il Movimento 5 Stelle resta stabile al 15,1%. pic.twitter.com/XKiG4r2eeN — YouTrend (@you_trend) April 11, 2023

Cresce invece la Lega, il partito di Matteo Salvini guadagna quasi mezzo punto percentuale e ormai sfiora quota nove per cento, mentre sempre nel campo della destra di governo Forza Italia ottiene un leggero aumento (+0,3%) ma non andando oltre il 6,5%, col partito e gli elettori in apprensioni per le condizioni di salute del leader Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso al San Raffaele di Milano per una polmonite insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui il Cavaliere soffre da anni.

Piccola flessione anche per il Terzo Polo di Azione e Italia Viva, con Swg che lo stima al 7,7 per cento. Perde ugualmente lo 0,1 per cento anche Alleanza Verde-Sinistra Italiana (al 3,2%), mentre +Europa è al 2,4% e perde anche lei lo 0,2 per cento.

