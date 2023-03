Il partito della premier rimane, con piccole oscillazioni, intorno al 28 per cento mentre continua a crescere il gradimento della segretaria dem. Fratelli d’Italia resta sotto quota 30 e con la risalita del Pd si riduce la forbice.

Il partito di Elly Schlein in dieci giorni guadagna un punto percentuale tondo raggiungendo il 21,1 per cento. A separare i due partiti, secondo la rilevazione di Ixè, ci sono oggi 7.8 punti, quasi uno in meno rispetto all’ultima rilevazione (del 20 marzo). La distanza con la formazione di Giorgia Meloni, che passa dal 28.6 al 28.9, si assottiglia sempre più.

Il Movimento 5 stelle non da segni di ripresa e continua la sua caduta libera: dicembre 18.1, 3 febbraio 17.9, 21 febbraio 17.2, 20 marzo 16.2 e infine l’ultima che lo vede al 15.5 per cento.

La Lega di Matteo Salvini prosegue con l’oscillazione intorno all’8 per cento (oggi all’8.1), mentre Forza Italia, l’altro partito della coalizione di governo, sembra il lieve ripresa guadagnando 0.4 punti rispetto all’ultima rilevazione fermandosi al 6.8 per cento. Stabili all’1 Noi Moderati insieme agli altri di centrodestra.

Gira costantemente intorno al 7 per cento Azione-Italia Viva che oggi si ferma appena sotto (6.7), l’altro partito di opposizione Sinistra Italiana e Verdi oggi al 3.9 per cento invece di punti ne perdono ben 0.7 in confronto a dieci giorni fa. In lenta ma costante discesa anche +Europa che non arriva al 2 per cento, sorte simile quella di Per l’Italia con Paragone. Altri al 4.5 per cento.

