È un momento complicato per Giorgia Meloni. Lo certifica Euromedia Research, con i sondaggi illustrati da Alessandra Ghisleri su La Stampa che evidenziano come la premier, alla prese con una serie di difficili dossier, dai migranti al Pnrr, fino al tentativo di ‘tappare la bocca’ ad alcuni esponenti della propria maggioranza particolarmente portati alla polemica, stia vivendo una fase complicata che si sta ripercuotendo sulla fiducia degli italiani nei suoi confronti.

Quest’ultimo dato in particolare è sceso nell’ultima settimana sotto quota 40 per cento, una soglia psicologica importante: La fiducia al 39,7% secondo Ghisleri è il segno che le ultime vicende, “dalle nomine nelle aziende partecipate dallo Stato al varo del Documento di economia e finanza, non hanno inciso positivamente sul giudizio dei cittadini, che aspettano ancora risposte concrete alle domande più urgenti: dal caro-prezzi all’emergenza migranti, che non solo non si ridimensiona, ma anzi si aggrava”.

Il suo partito, Fratelli d’Italia, in compenso secondo i dati rilevati da Euromedia Research guadagna lo 0,9% ed è al 29,6%. Mentre il Partito Democratico perde lo 0,4% e si assesta al 20,1%, primo segno secondo Ghisleri che l’effetto Schlein, la nuova segretaria Dem, sta iniziando a scemare.

Dietro i Dem vi sono quindi i 5 Stelle di Giuseppe Conte al 15,2 per cento (+0,2%), mentre la Lega del vicepremier Matteo Salvini insegue con il 9,3% e un incremento dello 0,3%. In calo invece il Terzo Polo, che perde quasi un punto percentuale dopo le liti tra Calenda e Renzi e si assesta al 7,7%. Forza Italia è stabile al 7 per cento.

Il sondaggio realizzato analista anche il gradimento e la “notorietà” della squadra di governo, quest’ultimo fattore cresciuto praticamente per tutti i ministri.

Il più apprezzato dagli italiani, anche se non il più conosciuto, è il titolare della Difesa Guido Crosetto con il 37,6%, ma la sua popolarità è in calo del 6 per cento in quattro mesi. Il co-fondatore di Fratelli d’Italia è seguito da Antonio Tajani (37,5% dei consensi), ministro degli Esteri e vicepremier in quota Forza Italia, quindi dal titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti, sceso al terzo posto e in calo di 3 punti nel ranking, e Carlo Nordio, ministro della Giustizia, col 36,4% e un saldo negativo di 6 punti.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro