Panorama grossomodo invariato quello di partiti e leader politici fotografato dal sondaggio Quorum/Youtrend per SkyTg24. Rilevazione che dedica ampia parte dei suoi quesiti alla questione della denatalità, dei figli, delle famiglie, delle vite di uomini e donne impegnati con le loro carriere e la vita privata. Torna a salire la percentuale di chi considera negativo l’operato del governo Meloni, che tuttavia resta la leader di partito più apprezzata con Fratelli d’Italia nettamente staccato al vertice degli orientamenti di voto.

Il leader politico più amato resta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 66%. Segue, come accennato, la presidente del Consiglio con il 41%. Dietro l’ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, 38%, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, 31%. Risale sensibilmente l’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (+4% di fiducia, -3% di non fiducia), alle prese con settimane difficili per problemi di salute e il ricovero all’ospedale San Raffaele. Nel divorzio nel Terzo Polo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi sale leggermente il primo nei consensi.

Quasi invariato il giudizio sull’operato del governo Meloni rispetto alla rilevazione di due settimane fa. Stabile la percentuale di chi lo ritiene positivo, al 42%, mentre è in lieve aumento la percentuale di chi giudica negativamente l’attività dell’esecutivo, al 49%. Fratelli d’Italia mantiene però stabilmente il vertice negli orientamenti di voto. Il partito della Presidente del Consiglio è al 28,9%, perfino in crescita dello 0,1%.

Perde qualche punto, lo 0,3%, il nuovo Pd di Elly Schlein, al 20,3%, dopo le nomine della segreteria. Segue Movimento 5 Stelle al 16,6%, Lega all’8,1%, Il Terzo Polo Azione/Italia Viva al 7,5%, Forza Italia al 6,8%. A chiudere la lista dei partiti l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3%, +Europa al 2,1%, Italexit all’1,9%, Noi Moderati allo 0,9%, Altrii al 3,9%, Indecisi e astenuti al 41,6%, a conferma degli altissimi tassi di astensione alle urne.

Il sondaggio è stato svolto con metodologia CAWI tra il 12 e il 13 Aprile 2023 su un campione di 802 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte