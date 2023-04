Fratelli d’Italia per la prima volta sotto quota 29 per cento dallo scorso novembre, dall’altra parte il Partito Democratico invece che prosegue il suo recupero e si porta invece sopra la fatidica soglia del 20 per cento. Sono i due dati principali che emergono dalla Supermedia di YouTrend per Agi.

Media dei sondaggi che evidenzia, guardando ai singoli partiti, il momento non facile del movimento guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il tonfo è infatti di quasi un punto e neanche la lieve crescita dei partiti alleati di governo, con la Lega di Matteo Salvini all’8,8% (+0,3%) e Forza Italia al 6,9% (+0,3%) può impedire il calo complessivo della coalizione di destra.

Dall’altra parte della barricata prosegue il buon momento del Partito Democratico, spinto dall’arrivo alla guida dalle segreteria di Elly Schlein che sta portando i Dem verso una più chiara proposta di sinistra, senza però al momento perdere consensi nell’area più centrista del partito. Il PD secondo la supermedia di YouTrend per Agi supera di poco quota 40 per cento guadagnano quasi mezzo punto.

Si ferma invece l’emorragia di consensi, seppur solo “sulla carta”, per il Movimento 5 Stelle. I pentastellati di Giuseppe Conte più di tutti stanno soffrendo in queste settimane la nuova gestione Schlein del PD, che sta rosicchiando consensi e possibili elettori proprio ai grillini, tra gli ex elettori Dem che avevano fatto il salto nel mondo 5 Stelle delusi dalle precedenti segreterie PD.

Il Terzo Polo, che entro l’anno diventerà finalmente un partito unico con la fine delle esperienze separate di Azione e Italia Viva, continua a mostrare segni di ripresa: l’accoppiata Renzi-Calenda è stimata al 7,5 per cento, guadagnando uno 0,2 per cento.

SUPERMEDIA LISTE – FdI 28,8% (-0,9%) Pd 20,1% (+0,4%) M5s 15,7% (=) Lega 8,8% (+0,3%) Terzo Polo 7,5% (+0,2%) Forza Italia 6,9% (+0,3%) Verdi/Sinistra 3,1% (-0,1%) +Europa 2,2% (+0,1%) Italexit 2,1% (=) Unione Popolare 1,6% (-0,2%) Noi Moderati 1,0% (=)

SUPERMEDIA COALIZIONI – Centrodestra 45,5% (-0,3%) Centrosinistra 25,4% (+0,3%) M5S 15,7% (=) Terzo Polo 7,5% (+0,2%) Italexit 2,1% (=) Altri 3,8% (-0,2%)

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro