“Duce, Duce”. Il richiamo nostalgico risuona nella Tribuna Tevere dell’Olimpico, occupata dai tifosi della Lazio. Nel pronunciare a pieni polmoni il titolo di Benito Mussolini, Juan Bernabé, il falconiere addestratore dell’aquila Olympia che volteggia sullo Stadio Olimpico di Roma prima delle partite della Lazio, alza il braccio e fa il saluto romano. Il gesto inequivocabile, immortalato durante i momenti di festa dopo la vittoria con l’Inter di sabato, fa il giro dei social e pesa come una sentenza per l’addestratore del rapace. La società biancoceleste ha fatto sapere di aver sospeso Bernabé.

Chi è il Bernabè?

Di origine spagnola, il falconiere Bernabè è nato a Cadice 51 anni fa. Mentre studiava architettura, l’addestratore si è innamorato dei rapaci grazie alla passione trasmessa dalla famiglia adottiva. Prima del suo approdo a Roma, Bernabè faceva volare nei cieli l’aquila del Benfica, la squadra portoghese. Poi è arrivata la chiamata di Lotito e il trasferimento a Formello nel 2010.

Qui addestra e fa volare per la squadra biancoceleste Olympia, un’aquila reale nata nel 2005. Il battesimo di Olympia risale al 22 settembre del 2010, in occasione di una partita che la Lazio ha disputato contro il Milan.

Le reazioni

Dura la condanna della comunità ebraica. “Davanti all’ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell’addestratore dell’aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un video diventato virale, non lascia spazio a dubbi”, ha Noemi Di Segni, presidente dell’Unione Comunità ebraiche italiane. Di Segni ha poi rilanciato un intervento concreto da parte delle istituzioni. “Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza. Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza“, è l’appello della presidente.

Andrea Lagatta