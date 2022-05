Lavorava come videoreporter per la rete francese BFMTV: è stato ucciso dalle forze armate russe nei pressi di Severodonetsk. Lo ha reso noto Serhiy Haidai, governatore dell’oblast di Lugansk, come riporta il Guardian. Il giornalista francese è stato ferito al collo mentre stava seguendo le operazioni di evacuazione dei civili della regione. Secondo un tweet di Ukrainska Pravda, si tratterebbe di Frédéric Leclerc Imhoff.

L’annuncio

“Oggi il nostro veicolo blindato per l’evacuazione stava per prelevare dieci persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge dei proiettili hanno trafitto l’auto, un giornalista francese accreditato è stato ferito mortalmente al collo. Stava raccogliendo materiale sull’evacuazione” ha scritto Haidai su Telegram, aggiungendo che “un poliziotto di pattuglia si è salvato perché indossava un elmetto”. Le operazioni di evacuazione sono state sospese.

La foto dell’accredito stampa di Frédéric Leclerc-Imhoff, rilasciato dal ministero della Difesa ucraino, è stata pubblicata da Ukrainska Pravda, ma non ci sono al momento conferme ufficiali. Oggi è a Kiev la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna.

Roberta Davi