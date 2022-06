Tutti a Cunevo lo conoscevano come l’amico dell’orso Baloo per l’incredibile rapporto che era riuscito a istaurare con il mammifero di San Romedio. Fausto Iob è morto, vittima di un tragico incidente una decina di giorni fa. Il suo corpo fu ritrovato il 5 giugno nelle acque del lago di Santa Giustina, vicino alla riva. È quello il lago in cui da settimane sono riprese le ricerche anche del corpo di Sara pedri, giovane ginecologa forlivense scomparsa il 4 marzo scorso.

Fausto Iob, custode forestale, aveva 59 anni ed era molto conosciuto. Amava il suo lavoro e soprattutto la natura. Il suo corpo senza vita era stato trovato poche ore dopo l’allarme lanciato dai familiari, la sua macchina era stata trovata nella zona di Banco, frazione del comune di Sanzeno, poi sulle sponde del lago di Santa Giustina, era stato ritrovato anche il suo telefono cellulare. Il corpo è stato rinvenuto in una zona molto scoscesa e difficile da raggiungere.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Iob il venerdì precedente era uscito nella zona della località Dos de la Val nell’ambito della sua attività di guardia forestale e non era più rientrato. I carabinieri avevano subito avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e hanno effettuato un sopralluogo. Non è infatti ancora chiaro se Iob abbia avuto un malore o sia scivolato. Si sta cercando di ricostruire la dinamica, ma in valle sono stati sollevati dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente. La Procura ha aperto un’inchiesta e la pm di turno ha ordinato l’autopsia. Un atto dovuto per fugare ogni dubbio e cercare di far luce sulla dinamica della terribile tragedia. L’esame autoptico è stato eseguito nei giorni scorsi e ora si attendono i risultati.

L’autopsia aiuterà gli inquirenti a capire le cause della morte, intanto i carabinieri della compagnia di Cles hanno effettuato accertamenti e sopralluoghi per cercare di ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo. Iob lascia i figli Valentino e Davide.

