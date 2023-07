Il lavoro concepito tra la battaglia per il salario minimo e il volontariato a un concerto di Harry Styles, popolare cantante e attore britannico che il prossimo 22 luglio chiuderà il suo Love on Tour alla Rcf Arena di Reggio Emilia. Al concerto sono attese quasi 100mila persone in un evento che vede coinvolto anche il Partito democratico guidato da Elly Schlein e che nella cittadina emiliana ha il suo riferimento nel sindaco Luca Vecchi che nel 2022 ha inaugurato l’arena in questione.

Partito che, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, sta cercando volontari per l’evento i cui biglietti costano tra i 65 e i 73 euro. “Ciao, la Federazione PD di Reggio Emilia, collabora allo svolgimento dei concerti in Arena ed in questo momento stiamo lavorando al concerto di Harry Styles. Se ti va di fare volontariato, puoi fare riferimento” si legge in un messaggio inviato nei giorni scorsi agli iscritti del partito.

Volontari chiamati a lavorare circa 10 ore e a svolgere mansioni ‘semplici’, ovvero “distribuzione a bancone di alimenti e bevande pronte, in supporto al catering gestore“. Alimenti e bevande che non verranno sicuramente offerte al pubblico ma che, come in tutti i concerti, costeranno anche un bel po’. Ma il pd di Reggio Emilia prova a minimizzare, riconoscendo anche la possibilità di poter godere di alcuni momenti di pausa durante i turni di volontariato: “I turni sono lunghi ma il lavoro in sé non è pesante, naturalmente durante il turno si può mangiare, fare pause e tutto il necessario e assistere al concerto”.

Un messaggio che tocca l’apice quando sottolinea che “mancano ancora volontari. Sarà il più grande concerto d’Europa con 103 mila paganti”. Paganti appunto. Un evento dove verranno incassati milioni di euro e dove il partito dem cerca volontari.

L’organizzazione del concerto è in mano alla C.Volo Spa, gruppo formato da 7 imprese, tra cui l’Arena Campovolo srl. A capo di quest’ultima ci sono il manager di Ligabue, Claudio Maioli e Ferdinando Salzano, uno dei più grandi nomi della musica live in Italia con la sua Friends&Partners S.p.a. Il ruolo del Pd “al pari di altre associazioni e realtà no profit si rapporta nella gestione di alcuni servizi a supporto delle attività della Rcf Arena, per contribuire al successo di iniziative che sono certamente a vantaggio di tutta la nostra comunità” fa sapere il segretario locale dei dem, Massimo Gazza.

“Il partito – continua Gazza senza entrare nel merito è impegnato nell’allestimento dell’area in cui si svolgerà la prossima edizione della Festa 2023 e ha messo in condivisione le proprie attrezzature, le proprie strutture e i propri volontari nella gestione di servizi a supporto dell’Arena. Questo ci permette di attivare alcune collaborazioni e una condivisione dei costi di allestimento della festa successiva”. Il tutto senza spiegare perché si cercano volontari e non persone da pagare.

