C’è una parola che negli ultimi anni ha iniziato a entrare silenziosamente nel lessico delle tecnologie educative: previsione. Per molto tempo la scuola ha lavorato soprattutto sul passato e sul presente. Si osservavano risultati, si valutavano apprendimenti, si cercava eventualmente di correggere difficoltà già emerse. Oggi, invece, l’intelligenza artificiale e i sistemi di learning analytics stanno aprendo uno scenario radicalmente diverso: la possibilità di prevedere comportamenti, fragilità e traiettorie educative prima ancora che si manifestino pienamente.

È qui che nasce quella che possiamo definire educazione predittiva. Le piattaforme educative contemporanee raccolgono continuamente dati sugli studenti: tempi di studio, frequenza delle attività, modalità di interazione, errori ricorrenti, livelli di partecipazione, pattern cognitivi. Integrando queste informazioni con sistemi di intelligenza artificiale, diventa possibile costruire modelli capaci di identificare studenti a rischio dispersione, prevedere difficoltà future o suggerire percorsi considerati più efficaci. La scuola passa progressivamente da una logica reattiva a una logica anticipatoria.

La promessa è enorme. In teoria, sistemi di questo tipo potrebbero aiutare le scuole a intervenire prima che il disagio educativo diventi irreversibile. Potrebbero sostenere studenti fragili, ridurre l’abbandono scolastico e costruire percorsi più inclusivi. In una società in cui la dispersione educativa rappresenta una delle principali forme di disuguaglianza, l’idea di una scuola capace di anticipare i problemi appare quasi rivoluzionaria. Le organizzazioni internazionali guardano con grande interesse a queste possibilità, soprattutto per il loro potenziale nella prevenzione del dropout e nella personalizzazione dell’apprendimento (OECD, Learning Analytics and Education).

Ma è proprio qui che emerge la questione più delicata. Perché ogni sistema predittivo lavora inevitabilmente su probabilità. Non produce certezze, ma classificazioni costruite attraverso modelli statistici e dati storici. E quando queste classificazioni iniziano a influenzare decisioni educative, il confine tra supporto e determinismo diventa estremamente sottile.

Se uno studente viene identificato come “a rischio”, cosa accade realmente? Il sistema potrebbe suggerire interventi personalizzati, ma potrebbe anche orientare inconsapevolmente aspettative, giudizi e comportamenti dei docenti. È il vecchio effetto Pigmalione trasportato nell’era algoritmica: le aspettative influenzano i risultati. E quando l’aspettativa viene prodotta da un sistema apparentemente oggettivo, il rischio di considerarla inevitabile aumenta enormemente. La previsione rischia di trasformarsi in destino.

La questione è ancora più profonda se si considera la natura dei dati utilizzati. Gli algoritmi apprendono dal passato. Se i dati storici riflettono disuguaglianze sociali, territoriali o culturali, il sistema tenderà inevitabilmente a riprodurle. Gli studenti provenienti da contesti fragili rischiano di essere classificati più frequentemente come problematici o vulnerabili, trasformando la previsione in una forma di etichettamento invisibile. Le linee guida internazionali sull’intelligenza artificiale evidenziano proprio questo rischio: sistemi apparentemente neutrali possono amplificare bias già presenti nella società (UNESCO, AI and Education: Guidance for Policy-Makers).

È qui che il tema dell’educazione predittiva smette di essere una semplice questione tecnologica e diventa una questione politica e culturale. Perché in gioco non c’è soltanto l’efficacia dei sistemi digitali, ma il modo in cui una società decide di guardare ai propri giovani. Una scuola che prevede continuamente rischia di trasformarsi progressivamente in una scuola che classifica, ordina e indirizza.

Questa trasformazione modifica anche il rapporto tra libertà educativa e automazione. Tradizionalmente, l’educazione lascia spazio all’imprevedibilità: studenti che cambiano improvvisamente, percorsi inattesi, trasformazioni che sfuggono alle statistiche. I sistemi predittivi, invece, tendono naturalmente a ridurre l’incertezza, organizzando il futuro sulla base delle probabilità calcolate dagli algoritmi. L’apprendimento rischia così di essere interpretato come una sequenza di pattern da ottimizzare, piuttosto che come esperienza aperta e trasformativa.

In questo scenario, il dibattito sull’educazione predittiva riguarda molto più della scuola. Riguarda il rapporto tra tecnologia e libertà, tra dati e identità, tra capacità di previsione e diritto delle persone a non essere ridotte a modelli probabilistici. Perché nel momento in cui iniziamo a prevedere il futuro educativo degli individui, iniziamo inevitabilmente anche a influenzarlo.

Paradossalmente, più cresce la capacità di previsione delle tecnologie, più diventa importante difendere lo spazio dell’imprevedibilità umana. L’educazione non è soltanto ottimizzazione dei risultati. È anche possibilità di cambiamento inatteso, crescita non lineare, trasformazione personale che sfugge alle statistiche. Le esperienze educative più importanti spesso nascono proprio dove i modelli predittivi falliscono. Ridurre lo studente a un insieme di probabilità rischia di impoverire la natura stessa dell’apprendimento.

È qui che emerge uno dei grandi nodi culturali del nostro tempo. Le società contemporanee sono sempre più orientate verso la misurazione, la quantificazione e la previsione. Le piattaforme digitali analizzano continuamente comportamenti, preferenze e pattern decisionali. L’education non sfugge a questa logica. Ogni attività online produce dati, ogni interazione può essere monitorata, ogni comportamento può diventare informazione utile per addestrare sistemi intelligenti. La scuola rischia di trasformarsi progressivamente in un ambiente di dataficazione permanente.

In questo scenario, il problema non è soltanto tecnico. È politico. Perché i sistemi predittivi non si limitano a osservare la realtà: contribuiscono a organizzarla. Se uno studente viene classificato come fragile, a rischio o poco performante, questa etichetta può influenzare aspettative, opportunità e persino l’autopercezione dell’individuo. Le piattaforme educative iniziano così a esercitare un potere invisibile ma molto concreto: quello di orientare le traiettorie formative delle persone.

Le organizzazioni internazionali insistono sulla necessità di mantenere supervisione umana e trasparenza nei sistemi educativi basati su AI (European Commission, Ethics Guidelines for AI in Education). Ma il problema è più complesso di quanto sembri. Anche quando gli algoritmi vengono utilizzati solo come strumenti di supporto, la loro autorevolezza tecnica tende a influenzare profondamente le decisioni. Un docente può essere inconsapevolmente portato a fidarsi della valutazione di un sistema percepito come “scientifico” o “oggettivo”. L’algoritmo acquisisce così una forma di autorità pedagogica implicita.

La questione diventa ancora più delicata nel momento in cui i sistemi predittivi vengono integrati con piattaforme adattive e intelligenza artificiale generativa. In prospettiva, gli algoritmi non si limiteranno a identificare studenti a rischio, ma potranno modificare automaticamente percorsi didattici, contenuti, esercitazioni e modalità di apprendimento. La personalizzazione educativa rischia così di diventare una forma di orchestrazione algoritmica continua. Ogni studente potrebbe vivere dentro un ambiente educativo costruito dinamicamente dai dati che produce.

Esiste poi un problema di disuguaglianza. I sistemi predittivi tendono a funzionare meglio nei contesti in cui esistono grandi quantità di dati e infrastrutture digitali avanzate. Questo significa che scuole, territori e studenti con minori risorse rischiano di essere ulteriormente penalizzati. Inoltre, i modelli addestrati su dati provenienti da specifici contesti culturali possono risultare meno efficaci o più distorsivi in ambienti differenti. L’intelligenza artificiale educativa rischia di amplificare le asimmetrie già esistenti nei sistemi scolastici.

Di fronte a questa trasformazione, il ruolo del docente cambia radicalmente. L’insegnante non è più soltanto trasmettitore di conoscenze, ma diventa interprete critico dei sistemi intelligenti. Deve comprendere il funzionamento degli algoritmi, leggere i dati senza trasformarli in giudizi definitivi e soprattutto preservare la dimensione relazionale dell’educazione. Perché nessun sistema predittivo è in grado di cogliere fino in fondo la complessità emotiva, sociale e personale di uno studente. La relazione educativa resta irriducibile a qualsiasi modello computazionale.

La vera sfida dei prossimi anni sarà quindi costruire un equilibrio tra capacità predittiva e libertà educativa. Utilizzare i dati per sostenere gli studenti senza trasformarli in oggetti di profilazione permanente. Sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza delegare a essa il giudizio pedagogico. Difendere la possibilità del cambiamento umano anche dentro sistemi sempre più orientati alla previsione.

Perché nel momento in cui iniziamo a prevedere il futuro educativo delle persone, la domanda non riguarda più soltanto la tecnologia. Riguarda il tipo di società che vogliamo costruire. Una società che usa i dati per ampliare opportunità e inclusione, oppure una società che rischia di ridurre gli individui a traiettorie statistiche da gestire e ottimizzare.

Ed è forse proprio qui il punto decisivo: l’educazione più autentica nasce spesso dove gli algoritmi non riescono ad arrivare.

Carlo Maria Medaglia Prof. Carlo Maria Medaglia, Delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi Telematica IUL

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Carlo Maria Medaglia