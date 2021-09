“Abbiamo provato a cercare il programma di Michetti sul suo sito, visto che mancano 15 giorni al voto. Guardate cosa succede. Una presa in giro dei cittadini così non me la ricordo”. Lo scrive sui suoi canali social Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a Roma. Il post che ha già raccolto migliaia di like fa vedere in un breve video la ricerca sul maggior portale di ricerca del programma elettorale del candidato della coalizione di centrodestra Enrico Michetti.

Basta scrivere ‘Michetti Sindaco’ ed entrare sulla pagina ufficiale, poi cliccare sulla sezione ‘Programma – Le priorità per Roma Capitale’ si viene reindirizzati su un’altra scheda bianca con su scritto ‘pagina in allestimento’. ”Ma vi rendete conto? – continua Calenda sul suo post – Davvero vi rendete conto? Un candidato senza programma a 15gg dalle elezioni. Provate a comparare la situazione di Roma con questa presa in giro. Che cosa c’è di serio, onorevole o decente in tutto ciò?”.

Diserta gli incontri con gli avversari e depista i cronisti sui suoi impegni in città. Ormai senza Meloni e Salvini l’avvocato del centrodestra non si muove più. Qualcuno con ironia lo ha chiamato il fuggitivo. Virginia Raggi, tutta presa dal tentativo di rimonta elettorale, gli ha dedicato uno dei suoi hastag #Michettiscappatour. Calenda, scherzandoci su, a uno dei tanti incontri tra candidati ai quali l’avvocato del centrodestra non si è presentato ha lanciato l’idea: “Potremmo fare un comitato ‘trovateci Michetti”. Lui, intanto, solo negli ultimi giorni ha disertato incontri con gli avversari organizzati da Calcio socale, Acli e Confcooperative.

Riccardo Annibali

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali