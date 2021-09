Nuovo confronto ed ennesima assenza. Enrico Michetti, il candidato del centrodestra al Comune di Roma, non ha partecipato al dibattito organizzato dai cattolici, riuniti nelle Associazioni cattoliche dei lavoratori italiani, in vista delle elezioni amministrative 2021. L’aspirante sindaco è stato contatto dall’Acli lo scorso luglio, ma non ha mai risposto fin quando non ha declinato l’invito qualche giorno fa dopo aver risposto a una telefonata. Al confronto, che si è tenuto questa mattina in Aula Giulio Cesare sono intervenuti i candidati sindaci di Roma Carlo Calenda, leader di Azione, Roberto Gualtieri del Pd e la sindaca uscente del M5S Virginia Raggi, chiamati a commentare singolarmente i dati e le proposte presentate e ad assumere il loro impegno per la “Roma delle persone”.

Al centro del dibattito i temi del sociale, così come della sanità, della cultura e dell’economia. Il progetto “Cantiere Roma” chiama l’attenzione dei canditati su un lavoro durato 18 mesi, attraverso l’analisi di temi – e relativa proposte – sul mondo dell’infanzia, la condizione lavorativa femminile, l’immigrazione e l’accoglienza, gli anziani che vivono soli e le difficoltà delle famiglie. Ai futuri sindaci di Roma sono state consegnate le istanze di oltre 200 mila persone incontrate in un anno dalle ACLI di Roma e delle oltre 5 mila raggiunte con questionari specifici.

“Un’iniziativa – spiegano le Acli – pensata con l’obiettivo di delineare la città di oggi e di domani vista dai cittadini, quindi partendo dall’ascolto dal basso. Per questo sono stati organizzati sei web talk, avviati nel mese di maggio, e dedicati a sei diverse categorie sociali: bambini, giovani, donne, stranieri, anziani e famiglie e con l’individuazione di alcune azioni trasversali a tutti questi settori come: la realizzazione di un Albo delle buone pratiche, l’Anagrafe delle fragilità, il potenziamento delle ‘case di comunità’ e l’ideazione di benefit sociali per incentivare il volontariato“. Tutti i sindaci presenti hanno sottoscritto il progetto.

La polemica

Non l’hanno presa bene gli avversari del candidato del centrodestra al Campidoglio, ma scherzano sull’accaduto. Carlo Calenda dopo la photo opportunity scherza: “Possiamo fare un cartonato o un comitato ‘Trovateci Michetti’“. Più polemica la sindaca uscente Virginia Raggi che su twitter incalza: “Ormai è una barzelletta: Enrico Michetti scappa ancora da un confronto. Oggi un’altra volta la sua sedia è vuota. Chiamiamo ‘Chi l’ha visto?’. Davvero triste che il candidato della Lega Nord fugga da ogni dibattito. #MichettiScappaTour“.

La nuova assenza al confronto di Michetti, la terza in ordine di tempo, non scalfisce le intenzioni del dem Roberto Gualtieri, che esordisce riprendendo i temi cari all’ACLI: “Roma oggi non è una città per bambini, per donne, per anziani, per le persone più fragili. C’è stata la pandemia e anche un taglio delle risorse per le politiche sociali da parte di questa amministrazione“, esordisce Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra. Poi prosegue: “Grande rilancio devono avere le politiche delle casa, con un modello di edilizia sociale che non concentri il disagio su alcune zone”. La sindaca Raggi sottolinea che: “Gli obiettivi non possono esaurirsi in 5 anni, abbiamo obiettivi a dieci anni. Abbiamo iniziato a lavorare con le associazioni e durante la pandemia abbiamo visto come le reti che abbiamo costruito hanno tenuto“.

Mentre Calenda, intervenuto al dibattito, rilancia sul sociale e sulla tutela dei diritti delle donne: “Servono almeno centri violenza, uno ogni 10 mila persone, biblioteche e librerie. Noi le sosterremo, facciano percorsi di invito alla lettura per bambini e adolescenti“.

