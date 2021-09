A meno di tre settimane dal voto la temperatura dello scontro politico si sta alzando vertiginosamente a Roma. La miccia d’innesco stavolta è stata l’assenza alla tappa elettorale di Ostia del candidato del centrodestra Enrico Michetti. Occasione presa al volo dalla sindaca uscente Virginia Raggi che cerca la riconferma in Campidoglio. In un post su Facebook scrive: “Michetti scappa ancora, stavolta da Giorgia Meloni. Che gli facessero paura i confronti lo sapevamo, ma ora dà buca anche a chi cerca di sostenerlo”.

Non sono passate inosservate (e come potevano) le fughe di Michetti dai confronti, Tanto che Raggi facendo riferimento ai due confronti pubblici in cui il candidato sindaco di centrodestra ha lasciato il palco anzitempo, lo accusa di ‘aver dato buca’ anche stavolta, in un territorio quello del decimo municipio, che ha visto il Movimento 5 stelle nell’ultimo mese diverse volte nell’occhio del ciclone. Prima per i fuochi d’artificio pagati dai romani con il fondo alla cultura, poi per la cena elettorale senza green pass e infine il concerto nel neomelodico Niko Pandetta annullato perché nipote di Salvatore “Turi” Cappello, boss catanese di Cosa Nostra.

La sindaca colpisce poi con l’ironia: “Sui suoi manifesti leggevamo ‘Michetti chi?’. A venti giorni dal voto tanti romani ancora se lo stanno chiedendo… A Roma serve serietà, non una persona che, chiaramente, si sta prendendo gioco di tutti quei cittadini che tra tre settimane dovranno decidere chi vogliono alla guida di questa città”.

Immediata la risposta della leader di fratelli d’Italia Giorgia Meloni che controbatte direttamente nei commenti del post di Virginia Raggi: “Cara Virginia, capisco la vostra difficoltà ma cerchiamo di essere seri. Enrico Michetti e io condividiamo ogni passaggio, a differenza di quello che accade dalle vostre parti. Sono io che ho chiesto a Michetti di andare a un’altra manifestazione, perché sai com’è? Dalle nostre parti siamo molto richiesti e cerchiamo di arrivare ovunque. A te e a Conte non succede? Strano… – poi la attacca direttamente sulle condizioni dell’asfalto della Capitale, a proposito di ‘buche’ – P.S. Forse più delle buche di Michetti, dovresti occuparti delle buche con cui i cittadini romani devono avere a che fare ogni giorno grazie al tuo immobilismo”.

Un botta e risposta a cui Raggi non si tira indietro tanto che scrive subito dopo difendendo il suo operato: “Cara Giorgia, noi con il programma #Stradenuove abbiamo asfaltato più di 800 km di strade dal centro alle periferie, non solo, con il nostro piano sanpietrini ci prendiamo cura della pietra simbolo della nostra città. In sostanza ripariamo le buche (e i buchi) che voi negli anni avete creato e nel contempo riusciamo anche a portare a termine tutti confronti a cui ci invitano”.

Infine arriva spiegazione del candidato del centrodestra: ”Non ero presente a Ostia con Giorgia Meloni perché avevo già un altro impegno, ho un’agenda fitta e gli spostamenti a Roma non sono semplici – così Enrico Michetti si è scusato della sua assenza all’incontro con Giorgia Meloni. Un scambio educato ma infuocato tra Raggi e Meloni, e alla conta finale vedranno i romani chi vincerà. Se i ‘like’ pesassero quanto i voti Meloni si porterebbe a casa questa prima partita, ma la leader di Fratelli d’Italia ha preferito non candidarsi alla guida della Capitale, puntando ad un piatto più ricco. Chissà se la scelta pagherà.

Riccardo Annibali

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali