Francesca Benevento, la consigliera del XII Municipio e candidata al Consiglio comunale nella lista civica di Enrico Michetti, ha fatto perdere le tracce di sé.

Non risponde alle chiamate dello staff del candidato sindaco di Roma del centrodestra che vorrebbe mettersi in contatto con la consigliera che in passato, sui social network, aveva espresso posizioni no-vax e affermazioni antisemite contro il ministro della Salute Roberto Speranza.

“Non siamo ancora riusciti a rintracciarla”

A darne notizia è stato proprio lo stesso Michetti a margine della presentazione della lista Fdi per il Campidoglio, che è stato interpellato dai giornalisti in merito alla presenza di Benevento nella sua lista civica. E prende le distanze dell’ex grillina proprio per le sue esternazioni sui social network.

“Noi abbiamo 2.500 candidati, se dovessimo fare un excursus di tutto quello che hanno dichiarato negli ultimi 10 anni sui social, abbiamo chiesto i carichi pendenti, il casellario. Abbiamo preso le distanze in maniera ferma e decisa nel momento in cui abbiamo saputo. Prenderemo provvedimento di conseguenza. Quali? Valuteremo, tra l’altro non siamo ancora riusciti a rintracciarla. Appena ci sarà la possibilità di un dialogo vedremo perché ha detto quelle cose“, ha detto il candidato al Campidoglio.

Quali sono le misure che il candidato sindaco del centrodestra vorrà adottare nei confronti di Benevento? E’ molto probabile che Michetti voglia comunicare alla consigliera del XII Municipio ed ex grillina che non potrà usare il simbolo della sua lista civica.

E’ aperta quindi la caccia alla candidata scomparsa. Nel frattempo Michetti cera di andare avanti e non farsi travolgere dalla bufera no-vax.

Chi è Francesca Benevento?

Prima di abbracciare le teorie del complotto e sposare la linea del centrodestra, la consigliera comunale era nel M5S, da cui si è sfilata dopo mesi di attacchi frontali e mal di pancia mai nascosti. Si è poi unita al gruppo Misto dell’Aurelio. Ha conseguito una laurea in Architettura ed è iscritta all’albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici Anac e a quello dei consulenti tecnici d’ufficio del tribunale di Roma in qualità di architetto, progettista e pianificatore.

La sue uscite sui vaccini e Covid-19 hanno nutrito i malumori del Movimento e le hanno regalato qualche giorno off da Facebook. Il social network di Zuckerberg l’ha bloccata per 60 giorni. A quel punto si è spostata su Telegram, dove la seguono in 235. Qui, Benevento ha conquistato i cuori e simpatie di molti no-vax.

© Riproduzione riservata

Serena Console