Si è chiusa oggi, a mezzogiorno, la seconda giornata di consegna delle liste per le amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre. Sono 39 le liste in corsa per le Comunali, per un totale di oltre 1.800 candidati per i 48 scranni dell’Assemblea capitolina. Delle 39 liste, 21 sono collegate ai quattro principali candidati sindaco di Roma. Si tratta quasi di duemila persone in corsa solo per i 48 scranni in Assemblea Capitolina. Poi ci sono i candidati in corsa per i 15 Municipi, tra minisindaci e consigli.

E c’è di tutto nel grande calderone delle liste presentate a sostegno dei candidati sindaco di Roma, con una tendenza alla ricerca di vip e volti famosi nel tentativo di conquistare fiducia e simpatia degli elettori.

Volti noti e vip

Il volto più noto tra i personaggi esterni alla politica più in lista è quello di Pippo Franco, che corre nella lista civica di Enrico Michetti, candidato di centrodestra. L’ottantenne popolare attore comico ha spiegato all’AGI che si mette in gioco ma “esclusivamente per portare un contributo sui temi artistici“. Michetti ha presentato sei liste civiche, dove spicca anche la presenza di personaggi noti e altri controversi. Antonio Di Carlo, ex centrocampista della Roma, l’ex difensore della Lazio Angelo Gregucci e Francesco Cuomo, amico dell’ultrà Diabolik. Per la Lega c’è la capolista Simonetta Matone, promessa vicesindaca di Michetti in caso di vittoria. A Vittorio Sgarbi invece va la nomina di assessore alla Cultura. Per Forza Italia c’è Marcello De Vito, presidente dell’aula Giulio Cesare uscito in polemica dal Movimento 5 Stelle.

Plauso e orgoglio espresso dal coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sulla numerosa presenza di donne nelle liste civiche. “Abbiamo presentato la lista Forza Italia-Udc al Comune di Roma e per i 15 Municipi della Capitale. La lista è guidata dalla parlamentare Maria Spena, già impegnata in ruoli di assessore al Campidoglio e nei Municipi romani, ed è formata per metà da donne. E’ una scelta, questa, della quale siamo particolarmente orgogliosi perché non ci siamo limitati al rispetto di vincoli di legge, ma abbiamo agito in coerenza con la nostra volontà di valorizzare in ogni ambito la presenza e l’impegno delle donne“, ha detto il senatore di Forza Italia.

La sindaca uscente Virginia Raggi, che tenta una conferma al Campidoglio, ha presentato sei liste. Tra gli iscritti, ecologisti e rappresentanti dello sport capitolino e politici di lungo corso del M5S uscente. Nella civica ci sono anche Nadia Bengala, ex Miss Italia nel 1988, che in passato aveva già sostenuto La Destra di Francesco Storace, e l’ex ministro dei Trasporti del governo Prodi, Alessandro Bianchi. A rafforzare la composizione è il ministro Alfonso Pecoraro Scanio nel governo Amato II e Prodi II.

Anche Roberto Gualtieri e il centrosinistra hanno presentato sei liste, dove spiccano i campioni della Roma. E’ il caso di Ubaldo Righetti, ex campione d’Italia nel 1982, che vanta una posizione di secondo posto nella lista del Pd. Su di lui, a guidare la lista civica, Sabrina Alfonsi, presidente uscente del I Municipio, quello del centro storico.

Carlo Calenda, leader di Azione, ha presentato una sola lista civica. Qui spicca il nome di Roman Pastore, il 21enne studente della scuola di politica di Renzi e candidato con Azione nel municipio III, già finito sotto i riflettori per la polemica per via delle sue pose con orologi di pregio al polso.

