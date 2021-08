Giuseppe Conte, neopresidente del Movimento 5 Stelle, prende le distanze da quelle voci di corridoio che lo vedrebbero protagonista di un accordo con Roberto Gualtieri, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative, per la conquista del Campidoglio.

Il Movimento manda una nota a tutti i principali giornali per dire che il neopresidente appoggia solamente la sindaca grillina uscente e candidata al Campidoglio Virginia Raggi.

“La notizia secondo cui Conte avrebbe stretto un accordo con il Partito democratico per sostenere al ballottaggio nelle comunali di Roma Roberto Gualtieri in cambio di un appoggio per le elezioni suppletive nel collegio uninominale Roma Centro è totalmente priva di fondamento” si legge nella smentita che conta più della notizia da rettificare.

L’ex premier assicura che quindi che non baratterà con il candidato del centrosinistra Gualtieri il sostegno al ballottaggio in cambio di un posto alle suppletive per la Camera (collegio Roma1), vacante in caso di elezione dell’ex ministro in Campidoglio. La poltrona potrebbe interessare Conte per rafforzare la sua posizione e per rinsaldare l’asse con il Partito Democratico.

I sondaggi Opinio

Ma i sondaggi danno Raggi fuori dal ballottaggio per la corsa al Campidoglio. Al secondo turno, sarebbe favorito il centrosinistra contro centrodestra, il cui candidato è Enrico Michetti, che sarebbe in testa già al primo turno.

Secondo l’ultima rilevazione di Opinio Italia per Rai sulle preferenze dei romani in vista delle amministrative in programma il 3 e 4 ottobre, il leader del centrodestra Michetti vincerebbe al primo turno con il 31%-35%. Al secondo posto, e quindi al ballottaggio, c’è Roberto Gualtieri, centrosinistra, con il 23%-27%. Virginia Raggi, la sindaca grillina uscente si aggiudicherebbe il 17%-21%, mentre al quarto posto ci sarebbe Carlo Calenda con il 15%-19%.

Serena Console